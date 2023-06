Pendant une bonne partie de la saison ainsi que les années précédentes, les Nuggets ont souvent été plombés par les minutes où Nikola Jokic se reposait sur le banc. Cette nuit, dans le dernier quart-temps d’un match de Finales NBA, Denver a dû se débrouiller sans son MVP, sorti pour cinq fautes. Le test ultime. Et un test surtout réussi.

Nous sommes au début du quatrième quart dans le Game 4 opposant Denver à Miami. Les Nuggets, en contrôle, mènent de dix points 86-76. Mais en l’espace d’une minute, Nikola Jokic prend deux fautes consécutives, sa quatrième puis sa cinquième sur un gros flop de Bam Adebayo. Scott Foster did it again, et tout d’un coup l’espoir renaît pour le Heat.

Scott Foster’s crew bought what Bam Adebayo was selling here and Jokic ended up with his 5th foul #NBAFinals pic.twitter.com/v58W3nuWJ1

Forcément, Michael Malone (qui aurait pu challenger le call…) sort Jokic de son cinq pour éviter le risque de prendre une sixième faute synonyme d’expulsion. Il reste beaucoup de temps à l’horloge et le coach des Nuggets veut que son Joker soit disponible pour une potentielle fin de match serrée. Mais en attendant son retour sur le parquet, c’est “zone danger” pour Denver.

Durant la saison régulière, les Nuggets ont souvent payé le prix fort quand Nikola Jokic était sur le banc. Qu’une équipe soit en difficulté sans son meilleur joueur sur le terrain, c’est loin d’être une première et ça arrive à beaucoup de monde. Mais Denver s’est plusieurs fois écroulé sans le Joker, de quoi donner des sueurs froides aux fans des Nuggets dans ce Game 4. Encore plus quand Jimmy Butler – après deux lancers-francs de Bam Adebayo – marque un and-1 pour permettre à Miami de revenir à seulement cinq points (86-81) de son adversaire.

Le momentum est alors complètement du côté du Heat et on se dit que le match est peut-être en train de basculer en faveur des Floridiens.

JIMMY BUTLER GETS THE AND-1 pic.twitter.com/T6DUqV556n

Au final, les Nuggets ont passé 5 minutes et 15 secondes sans Jokic sur le terrain. Le score sur la période ? Seulement 11-10 pour Miami.

Traduction : Denver a tenu bon.

Jamal Murray a été le premier à mettre la clim à l’intérieur de la salle du Heat avec un très gros 3-points. Le meneur des Nuggets a ensuite brillé par son playmaking, servant Aaron Gordon, Jeff Green (qui a remplacé Jokic sur le poste 5), ou encore Bruce Brown en transition après un gros taf défensif de Kentavious Caldwell-Pope sur Jimmy Butler. Tiens, en parlant de la défense, on a vu un magnifique travail collectif de la part des Nuggets sur ces cinq minutes de jeu, et le coach Michael Malone n’a pas manqué de le souligner en conférence de presse.

“Les gars qui sont sur le terrain, ils se donnent à fond, et ils défendent ! Peut-être que notre attaque n’est pas aussi belle qu’avec Nikola, mais les cinq joueurs qui sont sur le terrain défendent, et c’était la clé pour revenir dans le match après avoir pris un 8-0 au début du quatrième quart.”

Possédant toujours neuf points d’avance quand Nikola Jokic est revenu sur le terrain avec quatre minutes à jouer, les Nuggets ont ensuite mis le couvercle, portés notamment par un Bruce Brown possédé en fin de match. Comme un symbole, sur un 3-points marqué par BB dans les derniers instants de la rencontre, quand celle-ci était jouée et que le Joker se retrouvait à nouveau sur le banc, le MVP a célébré l’exploit de son copain, agitant sa serviette comme on le voit rarement.

Nikola Jokic’s reaction to that last Bruce Brown 3-pointer. pic.twitter.com/tQI5Qb3P6o

La belle sérénité démontrée par les Nuggets sans Nikola Jokic est peut-être le signe le plus marquant que cette équipe de Denver est prête à gagner le titre NBA. Une sérénité affichée de plus en plus au fur et à mesure des Playoffs grâce à un banc compétent, et en particulier sur ces Finales 2023 contre Miami. Le Heat – qui a choisi de ne pas utiliser la défense de zone malgré l’absence de Jokic – ne réussit pas à profiter des minutes sans le Joker sur la série. Et c’est notamment ce qui explique pourquoi Denver n’est désormais plus qu’à une victoire du titre suprême.