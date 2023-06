Dominé à Denver lors du Game 1 des Finales NBA 2023, le Heat est mal parti dans la série et doit réagir dès demain soir. Bonne nouvelle pour les fans de Miami : l’histoire parle en faveur de la franchise floridienne. En effet, à chaque fois que le Heat a fini champion, il a perdu le premier match. C’est pas logique mais c’est la vérité vraie.

À 1-0 après une défaite à l’extérieur, la situation est loin d’être désespérée pour le Heat mais ça ne fait jamais de mal de se reposer sur le passé pour garder espoir.

Dans son histoire, la franchise de Miami a participé à six Finales NBA au total, pour trois bannières de champion. La première date de 2006 avec un Dwyane Wade légendaire face à Dallas, tandis que les deux autres titres ont été récoltés lors de la période Heatles avec un back-to-back en 2012 et 2013, respectivement face au Thunder et aux Spurs. Dans chacune de ces séries, Miami a perdu le Game 1.

Don’t count out the Heat just yet 👀

En 2006, le Heat avait même lâché les deux premiers matchs avant d’enchaîner quatre victoires sous l’impulsion de D-Wade. Six années plus tard, une première défaite sur le parquet d’Oklahoma City fut suivie – encore une fois – de quatre succès consécutifs derrière un LeBron James en mode MVP. Et l’année suivante face aux Spurs, suite à la défaite du Game 1 à cause d’un Tony Parker bien clutch, la série s’était prolongée jusqu’au Game 7 remporté par Miami. Ray Allen, tout ça, vous connaissez l’histoire.

Aujourd’hui, le Heat de Jimmy Butler et Bam Adebayo est dans une situation similaire que ses glorieux prédécesseurs. Néanmoins, les Floridiens sont loin d’être favoris face aux Nuggets, qui voudront tout de suite enchaîner à la maison pour mettre un gros coup de pression sur les épaules de Miami.

Réputé pour sa capacité à répondre face à l’adversité, le Heat devra être fidèle à lui-même pour survivre dans ces Finales NBA 2023.