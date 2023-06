Les Mets et l’ASVEL n’en ont pas fini avec leur série de demi-finales de Playoffs en Betclic Élite. En démonstration, les Rhodaniens ont mis un gros +27 (86-59) sur le crâne des Levalloisiens dans le Game 3. Ça fait toujours 2-1 pour les Mets dans la série, mais avec un match 4 toujours dans l’agglomération lyonnaise, ça pourrait vite donner un Game 5 décisif avec un Victor Wembanyama scruté comme jamais.

Avec l’avantage du terrain, les Mets 92 sont allés chercher les deux premiers matchs de leur demi-finale face à l’ASVEL. Plus qu’une victoire à remporter donc pour les Franciliens, mais une première cartouche de grillée hier soir alors que la série se rendait dans le Rhône pour la première fois. En même temps, l’ASVEL n’avait plus vraiment d’autre choix que de gagner et a pu compter sur les grosses perfs de Retin Obasohan (18 points, 7/12 au tir) et Dee Bost (21 points) pour s’offrir un match 4, encore à la maison.

Côté Levallois, les leaders sont restés bien discrets, comme tous les autres d’ailleurs. L’ALIEN nommé Victor Wembanyama a certes shooté à plus de 60%, mais ça n’est pas super utile quand on ne prend pas de tirs : 13 points à 5/8 et 7 rebonds, Victor enchaîne son deuxième match à seulement 13 puntos, cette fois il n’a pas pu compter sur ses coéquipiers pour le seconder, et a même pris un sale poster sur la tronche. Signé Alex Tyus.

Au global, Lyon-Villeurbanne a muselé l’attaque des Mets, et c’est d’ailleurs un point sur lequel T.J. Parker est particulièrement satisfait.

“On a un run de je ne sais pas combien, on les a vraiment éteints, ça part de la défense. […] On a fait des stops, des stops, des stops.” – T.J. Parker, coach de l’ASVEL

Victime d’excès de politesse pour l’instant face à son ancienne équipe, le V va devoir monter un peu le curseur pour finir l’ASVEL au plus vite. S’il a encore lâché 4 contres à l’Astroballe, c’est offensivement que le futur joueur des Spurs doit aussi marquer les matchs de son empreinte. Le match le plus tranquille pour l’instant pour les Metropolitans ? Le match 1, avec un Wemby bien plus impactant (19 points, 14 rebonds), hasard de dingue !

Ça ne presse pas pour Victor et sa team, qui ont encore deux occasions, dont un potentiel match 5 à domicile, de terminer cette demi-finale. Mais gare à la fringale au pire des moments pour le gamin de 19 ans, l’ASVEL en connaît un paquet niveau win, et ne se gênera pas pour permettre à Vic d’avancer un peu son billet pour les US.

Encore deux matchs en demies au maximum, puis cinq potentiels en Finales du Championnat de France, la fin approche pour Wemby dans l’Hexagone. Mais tant qu’il est encore là, on en profite et on vous fait suivre ses aventures, même quand il est dans le dur. La prochaine ? Demain, 17h à l’Astroballe, Game 4 entre l’ASVEL et les Mets.

