À un jour de la Draft NBA, Victor Wembanyama enchaîne les interviews. Parmi les questions qui reviennent souvent, celles sur sa disponibilité concernant les compétitions de cet été, autant avec sa future franchise des Spurs qu’avec l’Équipe de France.

L’été ne sera pas de tout repos si l’on en croit les propos de Wemby au point presse pré-Draft ce mercredi.

Alors que des bruits de couloir ont récemment laissé entendre que Victor ne jouera pas la Summer League avec les Spurs cet été, le phénomène français a assuré le contraire, et on pourrait donc le voir dès le 3 juillet prochain à Sacramento pour le California Classic, où l’équipe de San Antonio fera partie des participants. Les Spurs, comme toutes les autres équipes NBA, seront ensuite à Las Vegas pour la grande Summer League annuelle, prévue du 7 au 17 juillet dans la ville du péché. Une autre occasion d’observer Wemby sous ses nouvelles couleurs.

Victor Wembanyama confirme donc qu’il participera à la Summer League 2023.

Forcément, en tant que Français, on se demande si cela aura une influence sur sa participation à la prochaine Coupe du Monde avec les Bleus. Parce que oui, il y a aussi un Mondial à jouer cet été, du 25 août au 10 septembre. Mais là encore, Wemby tient à être là.

“Il y a du temps entre la Summer League et la Coupe du Monde. J’ai toujours prévu de participer au Mondial. J’attends juste de tomber d’accord avec ma franchise.” – Victor Wembanyama

Forcément, du côté des Spurs, on ne veut pas voir Victor Wembanyama se cramer avant même de jouer la moindre minute en saison régulière, lui qui – on le rappelle – a terminé sa saison avec les Mets la semaine dernière seulement. La franchise de San Antonio va vouloir prendre soin de son phénomène générationnel au maximum, et on imagine qu’il aura un temps de jeu limité s’il participe effectivement à la Summer League. Concernant l’Équipe de France, on croise évidemment les doigts pour que Wemby puisse défendre les couleurs des Bleus dans deux mois.

Source texte : conférence de presse