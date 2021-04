Pau Gasol a remis un short de basket : 9 points en 13 minutes avec le Barça, le Final Four et les JO dans le viseur

Même à 40 piges, Pau Gasol n’est pas encore tout à fait cuit. Plus de deux ans après sa dernière apparition sur un terrain de basket, la légende espagnole a enfilé la tunique du Barça à l’occasion de la dernière journée de saison régulière en EuroLeague hier soir. Un petit quart d’heure de bonheur et d’espoir au Palau Blaugrana.

Leur ticket pour les Playoffs de la plus prestigieuse compétition européenne déjà en poche, le Barça pouvait se permettre de faire tourner un petit peu à l’occasion de la réception du Bayern Munich ce vendredi. Pas de Nikola Mirotic ni de Cory Higgins, un Nick Calathes limité à 12 minutes et Alex Abrines utilisé en sortie de banc, Sarunas Jasikevicius était à deux doigts de mettre un short pour venir jouer le pick-and-roll avec Pau Gasol, comme en 2000-01. Niveau génération en tout cas, ça colle puisqu’ils n’ont que cinq ans d’écart. Mais la grosse news de la soirée concerne évidemment les débuts du double champion NBA dans son club de coeur quitté il y a… 20 ans. De retour de l’autre côté de l’Atlantique, il n’a presque pas changé. Quelques reflets gris se devinent dans la toison et la barbe, mais toujours autant de talent et la même rage de vaincre sur le parquet malgré la défaite au bout des 40 minutes hier soir. L’important était ailleurs : Pau Gasol est de retour, le timing est parfait pour le pivot avant de mettre définitivement les sneakers au placard de son appartement sur la Rambla.

Titulaire à l’entre-deux initial et utilisé pendant 13 minutes sur l’ensemble du match, le pivot nous a montré qu’il avait encore de beaux restes (9 points à 4/9 au tir, 4 rebonds et 1 passe). Il a marqué le premier panier de la rencontre pour le Barça sur un tir lointain proche de la ligne à 3-points. Ensuite, il a récité ses fondamentaux avec tantôt Léo Westermann, tantôt Nick Calathes à la mène pour le servir en train de rouler vers le panier. Le point serré et les yeux concentrés, le frère de Marc Gasol n’est pas rentré en Espagne pour faire de la figuration et vendre des maillots. Premiers d’EuroLeague à la fin de la saison régulière et deuxièmes en Liga ACB derrière le Real Madrid, les Barcelonais peuvent viser un nouveau doublé. Mais on sait que l’objectif ultime de Pau se déroulera un peu plus tard dans la saison, au coeur de l’été. En revenant en Europe pour trouver un peu de temps de jeu, l’ancien lieutenant de Kobe Bryant aux Lakers vise surtout une dernière campagne internationale avec la Roja pour tenter de décrocher le dernier titre qui lui manque, à savoir une médaille d’or olympique aux JO de Tokyo 2021.

La dernière fois qu’il avait enfilé un maillot, c’était avec les Bucks en mars 2019. Depuis, une pandémie mondiale est passée par là et le futur Hall of Famer n’avait de toute façon plus le physique pour jouer en NBA. En reprenant la compétition à trois mois du début des Jeux Olympiques, Pau Gasol va suivre le meilleur programme de préparation possible avant de vivre ses dernières heures de basketteur professionnel. Alors pensez à jeter un petit coup d’oeil sur les Playoffs du Barça en EuroLeague avant les matchs NBA. C’est un luxe qu’on ne pourra bientôt plus jamais voir alors profitons-en !