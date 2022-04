Les Playoffs NBA ont commencé depuis cinq jours et deux matchs minimum ont été joués dans chacune des huit séries. L’occasion pour nous de faire un premier petit point en axant notamment sur les grosses surprises des premières rencontres à l’Est comme à l’Ouest. C’est parti pour l’Apéro TrashTalk.

Souvent, lors d’un premier tour de Playoffs NBA, les surprises sont relativement rares. Mais cette année, il se passe quand même des choses qu’on n’attendait pas forcément avant le coup d’envoi de la postseason samedi dernier. Genre ? Genre Kevin Durant qui se prend un mur face à la défense des Celtics. Genre Jordan Poole qui devient véritablement le troisième Splash Brothers des Warriors. Genre les Suns et les Bucks qui sont potentiellement dans la sauce face aux Pelicans et aux Bulls, ou encore les Wolves qui s’imposent dès le Game 1 sur le parquet Memphis. Pas mal de sujets à aborder donc et c’est tant mieux car ça prouve bien qu’on ne s’ennuie pas en ce début de Playoffs.

Vous connaissez la musique : on choisit un fauteuil confortable, on prend de quoi grignoter, on donne son avis car c’est toujours fun d’avoir un bon débat et, surtout, on savoure le petit apéro en famille !