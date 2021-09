Last Chance U de retour en 2022 : oubliez la Casa de Papel ou Pierre Lapin, ceci est la meilleure nouvelle de votre année Netflix

On les avait laissé au printemps dernier, leur élan brisé par une année 2020 plus que compliquée et notamment lorsque l’on évolue dans le milieu du basket. Ils seront donc de retour en 2022 et pour notre plus grand plaisir, pour la suite de ce que l’on peut très bien appeler, selon les ressentis, l’une des plus grosses réussites basketo-cinématographiques de ces dernières années. Oh la bonne nouvelle !

Il y a des news qui donnent le smile comme dirait l’autre. Retour à ELAC. East Los Angeles College, fief des Huskies, équipe de Junior College (JuCo), espèce de version discount du championnat NCAA. Le campus d’ELAC et son gymnase, théâtres lors de la saison 1 de Last Chance U : Basketball des pérégrinations d’une bande de gamins écorchés par la vie, ici orphelins et trop tôt livrés à eux-mêmes, là sortant de zonzon après avoir pris des sentiers dangereux. Mais à ELAC un homme a posé la main sur une bible et a promis qu’il donnerait corps et âmes pour accompagner ces jeunes vers un destin plus approprié à leur talent. Cet homme c’est Coach Mosley, personnage central de la saison 1, héros local parfois contesté pour son entièreté un peu flippante et qui devrait logiquement réapparaitre en saison 2, puisque si une bonne partie des étudiants de dernière année se sont envolés vers d’autres cieux rien n’indique que Mosley et son staff ne repartent pas pour un bail de plus. Exit Joe Hampton ou Deshaun Highler donc, exit KJ Allen ou Malik Muhammad, mais d’autres qui prendront leur place, et on imagine que le talent de Greg Whiteley à la réal nous donnera une fois de plus l’envie assourdissante de rencontrer ces mecs tant on s’y identifie. Du basket mais de l’humain, c’est très con dit comme ça, mais qui a vu Last Chance U ne peut nier la dose d’affect présente dans ce programme.

Allez, pas de date prévue pour l’instant mais 2022 dans la lunette. Franchement ? On vous JURE que la hype est réellement présente. Et si vous n’avez pas encore craqué devant la saison 1 foncez, on en avait parlé juste ici mais on vous conseille grandement de vous faire une session de rattrapage. En attendant la suite. Trop bien.