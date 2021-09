Frank Ntilikina vers les Mavericks : nouveau départ en vue, on repart de zéro et on ferme des bouches ?

Ding dong, on a des nouvelles de notre Frank Ntilikina national ! Alors qu’il était toujours libre après sa fin de contrat avec les Knicks, Franky devrait avoir l’opportunité de continuer son aventure NBA puisque les Mavericks seraient chauds pour le signer dans les jours à venir.

C’est l’ami Marc Stein qui a envoyé la petite bombe en plein milieu de la nuit : Frank Ntilikina serait donc sur le point de rejoindre Dallas et sa superstar Luka Doncic. Pour l’instant, aucun détail n’a été donné par l’ancien journaliste du New York Times concernant le contrat du Français. De plus, il faut savoir que les Mavs possèdent déjà 14 joueurs sous contrat garanti et un autre avec un deal partiellement garanti (ainsi que deux two-way contracts). Donc pas d’enflammade hein, mais rien que de voir Franky trouver un point de chute potentiel, ça fait notre journée. Parce qu’il faut bien l’avouer, on commençait à se poser quelques questions concernant l’avenir du Frenchie en NBA à deux semaines du début des camps d’entraînement. Non prolongé par les Knicks après quatre saisons assez compliquées dans la Grosse Pomme, Ntilikina a traversé l’intersaison – et notamment les Jeux Olympiques – sans vraiment savoir de quoi son futur sera fait. Désormais, l’ancien de la SIG possède quelques petites perspectives, et le fait de le voir à Dallas nous rappelle forcément la Draft NBA 2017, quand il était déjà sur les tablettes de la franchise texane. On s’en souvient, Frank avait été sélectionné par les Knicks en huitième position, alors que les Mavericks étaient passés juste derrière pour prendre Dennis Smith Jr. en numéro 9. Dallas semblait séduit par le potentiel de Ntilikina à l’époque et visiblement, c’est toujours le cas même si beaucoup de choses ont changé chez les Mavs depuis. Nouveau manager général, nouveau coach, et bien évidemment nouvelle ère avec Luka Doncic.

Dallas is expected to sign Ntilikina in coming days, league sources say, after the Mavericks were widely expected to draft him in 2017. Ntilikina went No. 8 overall to the Knicks; Dallas selected Dennis Smith Jr. at No. 9. More NBA from me: https://t.co/A6ycVmnrjq — Marc Stein (@TheSteinLine) September 15, 2021

Cette opportunité peut-elle permettre à Frank Ntilikina de passer un cap dans sa carrière NBA ? Comme dit au-dessus, Franky a plutôt galéré dans la Grosse Pomme durant ses quatre premières années dans la Grande Ligue : 211 matchs joués, 55 en tant que titulaire, moins de 20 minutes de jeu en moyenne pour des stats de 5,5 points, 2,0 rebonds, 2,7 passes décisives et 0,8 interception à 36,6% de réussite au tir. Pas vraiment la production attendue pour un joueur sélectionné dans le Top-10 de la Draft, même s’il faut bien dire que les Knicks ne représentaient pas vraiment le spot idéal pour lancer sa carrière NBA. Mais malgré les difficultés de Franky et le nombre de minutes passées sur le banc de New York, son potentiel et son apport défensifs continuent d’être valorisés au sein de la Ligue et c’est sans doute grâce à ces qualités que Ntilikina – 23 piges – trouve aujourd’hui une ouverture chez les Mavericks. Ce n’est pas Frank qui va régler les problèmes de création offensive sur le backcourt derrière Luka Doncic, mais il peut apporter un coup de pouce à une équipe de Dallas classée 21e à l’efficacité défensive la saison passée. Et qui sait, peut-être que le fait de jouer aux côtés de Luka pourra l’aider à progresser offensivement pour devenir une menace respectable en attaque. C’est en tout cas ce qu’on lui souhaite, et c’est le meilleur scénario qu’on peut espérer pour Franky. On n’en est pas là pour le moment, car on va attendre de voir s’il intègre vraiment le roster de la saison régulière, déjà bien fourni sur les lignes arrières (Luka Doncic, Jalen Brunson, Trey Burke, Tim Hardaway Jr….). Mais l’opportunité est là pour Ntilikina, il va désormais pouvoir découvrir un autre univers que celui de New York, pourvu que ça matche.

Frank Ntilikina va pouvoir débarquer chez Luka Doncic avec sa belle médaille d’argent décroché aux JO, mais nous on aimerait surtout qu’il décroche une place dans le roster texan ainsi qu’un rôle sympathique. Les Mavericks peuvent-ils représenter le bon spot pour Franky ? Réponse bientôt.

Source texte : Marc Stein