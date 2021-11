Anthony Edwards veut être MVP : le décor est planté, reste à savoir s’il le fera avec ou sans les Timberwolves

Anthony Edwards n’est pas du genre à garder sa langue dans sa poche. Depuis son arrivée en NBA l’année dernière, Ant-Man a déjà montré qu’il était bourré de talent et de confiance, autant sur le terrain que dans ses déclarations. La dernière en date met les choses au clair. Le trophée de ROY, il s’en tape, celui de MVP par contre…

Normalement, le régime alimentaire des Loups est essentiellement composé de viande mais il y en a un dans le Minnesota qui semble raffoler de melon. Ce spécimen, c’est Anthony Edwards. L’arrière des Wolves est un joueur qui ne manque pas de confiance en soi et qui le fait remarquer à travers ses punchlines. En ce début de saison, le numéro uno de la Draft 2020 est plutôt chaud : 24,1 points, 6,3 rebonds et 3,3 assists sur les 12 premiers matchs. Des grosses stats qui sont en hausse par rapport à sa saison rookie où Ant-Man scorait 19,3 pions par rencontre en ajoutant 4,7 rebonds et 2,9 passes décisives. Une belle campagne rookie qui l’a vu d’ailleurs se disputer le trophée de Rookie of the Year avec LaMelo Ball. La fin on la connaît, le fiston de LaVar est reparti avec le trophée sous le bras et Anthony Edwards n’avait plus que ses yeux pour pleurer. Pour autant, le jeune loup est vite passé à autre chose et possède désormais un tout autre objectif, comme il l’a indiqué sur NBA.com :

« Je ne me soucie pas de ça. Je suis content que LaMelo l’ait eu. Ils disaient que notre classe de Draft n’allait pas être bonne de toute façon. Donc ça ne m’a pas dérangé de ne pas l’avoir. J’essaye d’être MVP, je ne me soucie pas du trophée de Rookie de l’Année. Je suis là pour être bon et me battre chaque jour pour être la meilleure version de moi-même afin d’aider l’équipe. »

En claquant 48 pions tout récemment face au Chef Curry et les Warriors, Anthony Edwards a montré à quel point il pouvait faire mal. Comme l’indique NBA.com, cette performance lui permet de devenir le cinquième joueur NBA à inscrire plus de 40 points avant de souffler 21 bougies. Les autres membres du club : KD, LeBron, Luka Doncic et John Drew. Une soirée digne d’un joueur qui s’auto-proclame futur MVP, mais petit bémol : les Wolves ont tout de même perdu ce soir-là. Scorer c’est bien mais faire gagner son équipe c’est mieux, et un MVP doit savoir faire les deux. Pour l’instant, les Wolves connaissent un début de saison en dents de scie avec seulement quatre victoires pour huit défaites. La meute du Minnesota peut se sublimer pour battre n’importe qui, mais elle est aussi vulnérable face à n’importe quel adversaire. Et ça donne une douzième place à l’Ouest. L’irrégularité des Wolves se répercute aussi sur leur prodige car après son carton face aux Warriors, Edwards est rentré dans le rang contre les Lakers avec 9 petits points et des milliers de joueurs TTFL en colère. C’est simple, pour atteindre son rêve de choper le trophée de MVP un jour, Ant-Man doit devenir plus régulier – ce qui viendra sans doute avec le temps – et entraîner l’équipe dans son sillage, ce qui pourrait être plus compliqué. Déterminé, le minot bosse dur et s’est imposé une grosse routine de travail pour arriver à ses fins. Une chose nouvelle pour lui qui avait été directement jeté dans l’arène l’année dernière, le COVID ne facilitant pas l’intégration des jeunots.

Anthony Edwards est un phénomène et il l’a déjà prouvé. Le jeune loup a les dents longues mais il doit encore progresser et faire de Minneapolis une place forte avant de prétendre à quoi que ce soit. Une chose est sûre cependant, son joueur de foot préféré doit être Kylian Mbappé.

