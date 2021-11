Le pari NBA du jour, spécial 5 majeur boosté : 25 points minimum pour chaque joueur, lequel va prendre feu cette nuit ?

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce lundi 15 novembre, c’est un joli petit programme que nous offre la NBA avec onze matchs au menu. Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, et aujourd’hui on a décidé de vous proposer cinq cotes boostées histoire de varier les plaisirs tout en augmentant encore plus vos gains en cas de pari gagnant.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d'entre vous, en espérant que cela vous sera utile.

Voici le 5 majeur de cotes boostées de ce lundi :

25 points ou plus, l’analyse fine !

De’Aaron Fox contre les Pistons (3,00 au lieu de 2,50) : on commence avec le Renard, qui monte un peu en puissance en ce moment après un début de saison timide. S’il a été limité à 16 points lors de sa dernière sortie, faut pas oublier qu’il avait planté 37 pions juste avant contre les Spurs et 24 face aux Suns. De quoi espérer face aux faibles Pistons. Cependant, si Detroit fait bien partie des pires équipes NBA actuellement, ils ne sont pas dégueu en défense et les scores de leurs matchs ne sont souvent pas très élevés. Vigilance donc.

Spencer Dinwiddie contre les Pelicans (4,00 au lieu de 3,30) : Bradley Beal est absent en ce moment pour raisons familiales, de quoi ouvrir la porte à un gros match offensif de Spencer Dinwiddie ? Pourquoi pas. On connaît le talent du bonhomme, et il a montré lors du dernier match sans Beal (23 points pour Spencer contre Orlando) qu’il pouvait enclencher la vitesse supérieure à tout moment. Cependant, les Wizards brillent surtout par leur collectif en ce début de saison, et il faut savoir que Dinwiddie n’a atteint qu’une seule fois la barre des 25 pions cette année. Pas gagné.

Brandon Ingram contre les Wizards (4,20 au lieu de 3,50) : on reste dans le même match, mais on passe dans le camp adverse avec Brandon Ingram. Avec 24 points de moyenne cette année, BI fait partie des scoreurs vraiment solides en NBA mais il revient à peine de blessure (Ingram a raté sept matchs de suite) et va affronter l’une des cinq meilleures défenses de ce début de saison. Cela explique probablement pourquoi la cote est si élevée.

Jerami Grant contre les Kings (3,30 au lieu de 2,75) : on revient dans le match Pistons – Kings avec un potentiel pari sur Jerami Grant. À l’image de De’Aaron Fox, Grant connaît un début de saison irrégulier mais cartonne pas mal en ce moment. Sa moyenne sur les trois derniers matchs ? 25 points tout pile. Alors on se dit que ça se tente, surtout qu’en face y’a la 24e défense NBA.

Karl-Anthony Towns contre les Suns (2,90 au lieu de 2,40) : on termine avec Karl-Anthony Towns, qui reviendra revanchard après sa pauvre perf’ contre les Clippers lors de son dernier match (8 points seulement). KAT fait partie des joueurs les plus doués offensivement de la NBA, c’est impossible qu’il enchaîne une nouvelle contre-performance, même contre une équipe de grande qualité comme les Suns. Avec l’absence du pivot Deandre Ayton à Phoenix, ce sera peut-être l’occasion pour Charles-Antoine de se relancer, lui qui tourne cette année à 22 points de moyenne.

01h00 : Cavaliers (2,35) – Celtics (1,70)

01h00 : Wizards (1,60) – Pelicans (2,60)

01h00 : Pistons (2,65) – Kings (1,57)

01h30 : Knicks (1,68) – Pacers (2,40)

01h30 : Hawks (1,18) – Magic (5,60)

02h00 : Thunder (4,80) – Heat (1,23)

02h00 : Wolves (2,50) – Suns (1,64)

02h00 : Grizzlies (1,15) – Rockets (6,40)

02h00 : Mavericks (1,57) – Nuggets (2,65)

04h00 : Blazers (1,87) – Raptors (2,10)

04h30 : Lakers (2,05) – Bulls (1,90)

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

