Programme NBA : le retour de Lonzo Ball et Alex Caruso au Staples Center, mais surtout deux équipes qui visent les sommets

Couchez les gosses, foutez une 4 fro’ au four et posez vous sur le canapé familial, voici le programme de cette nouvelle nuit de NBA.

# LE PROGRAMME DU LUNDI 15 NOVEMBRE 2021

1h : Cavaliers – Celtics

1h : Pistons – Kings

1h : Wizards – Pelicans

1h30 : Hawks – Magic

1h30 : Knicks – Pacers (sur BeIN Sports 4)

2h : Mavericks – Nuggets (sur BeIN Sports 1)

2h : Grizzlies – Rockets

2h : Wolves – Suns

2h : Thunder – Heat

4h : Blazers – Raptors

4h30 : Lakers – Bulls

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

4h30 : Lakers – Bulls : supposer que le retour de Coby White soit la principale attraction de ce Lakers – Bulls serait faire preuve de Cobynisme, une dérivée du chauvinisme propre au meneur de Chicago. Pas de Nikola Vouch ni de LeBron James, mais une magnifique opposition entre les extérieurs de l’Illinois, Lonzo Ball, Zach LaVine et DeMar DeRozan, et la triplette Russell Westbrook – Anthony Davis – Carmelo Anthony. C’est aussi la pire équipe dans le troisième quart-temps contre le meilleur joueur des quatrièmes quart-temps qu’est DMDR, on est pas passé loin de la catastrophe. Les Taureaux sont troisièmes de la Conférence Est et les Lakers septième de la grande jungle, mais les formes sont à peu près similaires puisque Bulls comme Angelinos restent sur trois succès en quatre rencontres. On prêtera aussi une grande attention aux retrouvailles de Lonzo Ball et Alex Caruso avec leur ancienne écurie.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Duel important entre Celtics et Cavaliers, deux formations qui convoitent toutes deux une place en Playoffs.

Killian Hayes enchaînera-t-il après son quasi triple-double ?

Dans 12 ans le palmarès de Killian Hayes sera-t-il : « j’ai failli faire un triple-double ? »

On espère pas, mais il va falloir montrer la même assurance que face aux Raptors samedi dernier

Les Wizards, en pleine forme, vont-ils tambouriner des Pelicans, complètement à l’Ouest (lol) ?

Trae Young passera-t-il une nouvelle fois la barre des 40 ionps face au Magic ?

Les Knicks doivent prendre de l’élan pour viser haut, et Fournier retrouver son niveau des premiers matchs

Opposé aux Pacers ce lundi, Kemba Walker et ses petits potes vont devoir faire preuve de solidité

Nikola Jokic contre Luka Doncic, le fatico en direct sur BeIN Sports 1

Les Rockets se déplacent à Memphis, Jalen Green vs Ja Morant : préparez les poings amerloques et le Fanta

Où est passé Théo Maledon ?

Nous n’aurons pas la réponse demain

Le Thunder affronte le Heat, pour se quitter bons amis (sivouvoyécekonveudire).

Rendez-vous donc dès 1h pour un triplé de matchs, puis la suite des affrontements avec ce Hawks – Magic à en faire baver un escargot, puis le Lakers – Bulls sous les projos du Staples.