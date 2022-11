On le pensait apte à jouer dimanche soir, Markelle Fultz a finalement prolongé son repos de quelques jours. On n’est plus franchement à ça près, mais on est encore assez « à ça près » pour ressentir la hype remplir notre estomac. Non, l’enfant chéri d’Orlando n’a pas tiré une croix sur sa carrière de first pick.

Markelle Fultz, Bol Bol, Franz Wagner, Paolo Banchero et Gary Harris. Mis à part ce dernier blaze auquel nous sommes habitués depuis Mathusalem, le potentiel cinq de départ du Magic (5-16) pour la réception d’Atlanta (11-10) mercredi soir est un fantastique message de paix entre tous les peuples. Posons-nous tranquillement devant cette rencontre et apprécions ce que la nature a de plus incroyable à nous offrir : le 1er choix de la Draft 2022, le 1er choix de la Draft 2017, un Allemand bien « Mannschaft » bien « solide », l’incroyable Bol Bol et le parfait catalyseur de toute cette fougue, Gary Harris, l’arrière qui fait une vague tous les quatre ans. Cela fait très longtemps que l’on n’a pas vu un « starting five » aussi excitant, et cela fait plus de sept mois que Markelle Fultz n’a pas foulé un parquet NBA à cause d’un orteil fracturé. Selon Shams Charania, qui ne se mouille pas très personnellement, le meneur du Magic est « noté disponible pour commencer sa saison mercredi contre Atlanta ». Sauf revirement de dernière minute donc, Fultz va bien disputer son 132e match NBA. Un total bien tristoune à l’orée de sa sixième saison en carrière. Puissent ses articulations tenir jusqu’à ce qu’il atteigne un seuil minimal de joga bonito.