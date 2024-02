Alors que l’ensemble des équipes NBA ont désormais retrouvé les parquets depuis la trêve du All-Star Weekend, il est intéressant de jeter un œil au calendrier pour voir quelles sont les franchises les mieux/moins bien loties dans la dernière ligne droite.

Nous sommes le 24 février 2024 et toutes les équipes NBA ont encore entre 24 et 27 matchs à jouer. Mais évidemment, certaines ont un programme plus facile que d’autres, ce qui pourrait aider à déterminer le classement à la fin de la saison régulière.

La difficulté du calendrier est estimée à travers le pourcentage de victoire des futurs adversaires sur la saison 2023-24. Plus le pourcentage est élevé, plus le calendrier est considéré comme difficile. Plus le pourcentage est faible, plus le calendrier est considéré comme facile.

Calendrier NBA le plus facile

Orlando Magic : 42,8% de victoire pour leurs adversaires Memphis Grizzlies : 45,6% Miami Heat : 46% Boston Celtics : 46,2% Brooklyn Nets : 46,4% Golden State Warriors : 47,8% Chicago Bulls : 48,8% Minnesota Timberwolves : 48,8% Houston Rockets : 48,8% Oklahoma City Thunder : 49%

Calendrier NBA le plus difficile

Phoenix Suns : 56,7% San Antonio Spurs : 53,6% Utah Jazz : 53,3% Milwaukee Bucks : 52,8% Sacramento Kings : 52,8% Los Angeles Lakers : 52,7% Charlotte Hornets : 52% Portland Trail Blazers : 51,6% Los Angeles Clippers : 51,3% New Orleans Pelicans : 51%

Matchs restants à domicile

Minnesota Timberwolves : 16 (sur 26) Sacramento Kings : 16 (sur 27) Los Angeles Clippers : 15 (sur 27) San Antonio Spurs : 15 (sur 25) Washington Wizards : 15 (sur 26) Orlando Magic : 15 (sur 26) Denver Nuggets : 14 (sur 25) Portland Trail Blazers : 14 (sur 27) Detroit Pistons : 14 (sur 27) New York Knicks : 14 (sur 26)

Matchs restants à l’extérieur

Dallas Mavericks : 16 (sur 26) Golden State Warriors : 16 (sur 27) Brooklyn Nets : 15 (sur 27) Cleveland Cavaliers : 15 (sur 27) Philadelphia 76ers : 15 (sur 26) Boston Celtics : 14 (sur 26) Milwaukee Bucks : 14 (sur 25) Atlanta Hawks : 14 (sur 26) Oklahoma City Thunder : 14 (sur 26) Houston Rockets : 14 (sur 26)

Ce qu’on peut retenir

Les Wolves en pole position pour finir premiers de l’Ouest : avec le troisième calendrier le plus facile à l’Ouest et plus de 60% des matchs restants qui doivent être joués à domicile, le leader du Wild West a les clés en main pour rester en tête. Attention néanmoins au Thunder, qui possède également un programme très abordable, ainsi qu’aux Clippers et aux Nuggets, qui vont jouer la majorité de leurs matchs à la maison.

avec le troisième calendrier le plus facile à l’Ouest et plus de 60% des matchs restants qui doivent être joués à domicile, le leader du Wild West a les clés en main pour rester en tête. Attention néanmoins au Thunder, qui possède également un programme très abordable, ainsi qu’aux Clippers et aux Nuggets, qui vont jouer la majorité de leurs matchs à la maison. Les Suns et les Kings en route vers le play-in ? Respectivement huitième et septième de l’Ouest, Phoenix et Sacramento pourraient bien rester à ces places-là, voire chuter. Alors que les Pelicans et surtout les Mavs ont trouvé leur rythme de croisière, les Suns et les Kings vont devoir affronter un calendrier difficile pour le reste de la saison. Sacramento a l’avantage de jouer la majorité de ses matchs à la maison, contrairement à Phoenix qui évolue à nouveau sans Bradley Beal.

Respectivement huitième et septième de l’Ouest, Phoenix et Sacramento pourraient bien rester à ces places-là, voire chuter. Alors que les Pelicans et surtout les Mavs ont trouvé leur rythme de croisière, les Suns et les Kings vont devoir affronter un calendrier difficile pour le reste de la saison. Sacramento a l’avantage de jouer la majorité de ses matchs à la maison, contrairement à Phoenix qui évolue à nouveau sans Bradley Beal. Les Bucks en dehors du podium à l’Est ? Si Milwaukee a remporté une grosse victoire à Minnesota hier, les doutes subsistent sur l’équipe de Doc Rivers. Elle possède le quatrième calendrier le plus difficile pour le reste de la saison, et devra se déplacer à 14 reprises en 25 matchs. Avec un classement très serré à l’Est, pas sûr que Milwaukee conserve sa place sur le podium de la conférence. Ce qui pourrait signifier une rencontre avec les Celtics dès le stade des demi-finales de conf’…

Si Milwaukee a remporté une grosse victoire à Minnesota hier, les doutes subsistent sur l’équipe de Doc Rivers. Elle possède le quatrième calendrier le plus difficile pour le reste de la saison, et devra se déplacer à 14 reprises en 25 matchs. Avec un classement très serré à l’Est, pas sûr que Milwaukee conserve sa place sur le podium de la conférence. Ce qui pourrait signifier une rencontre avec les Celtics dès le stade des demi-finales de conf’… Le Magic a une belle opportunité pour accrocher le Top 6 à l’Est : Orlando a le calendrier le plus facile de toute la NBA pour le reste de la saison et jouera 15 de ses 26 derniers matchs à la maison. Autant dire que les conditions sont bonnes pour faire un gros run et dépasser des équipes comme Indiana et Miami (qui a aussi un calendrier easy) afin de prendre place dans le Top 6 de l’Est. Une qualification directe pour les Playoffs serait un immense succès pour la jeunesse dorée d’Orlando.

Orlando a le calendrier le plus facile de toute la NBA pour le reste de la saison et jouera 15 de ses 26 derniers matchs à la maison. Autant dire que les conditions sont bonnes pour faire un gros run et dépasser des équipes comme Indiana et Miami (qui a aussi un calendrier easy) afin de prendre place dans le Top 6 de l’Est. Une qualification directe pour les Playoffs serait un immense succès pour la jeunesse dorée d’Orlando. Gros run à venir pour Golden State ? Actuellement dixièmes de l’Ouest, les Warriors montent sérieusement en puissance depuis fin janvier (10 victoires en 12 matchs). Et ça pourrait continuer : même s’ils se déplaceront beaucoup dans les prochaines semaines, les hommes de Steve Kerr ont un calendrier très abordable. De quoi envisager de prendre la neuvième place aux Lakers (qui ont un programme plus compliqué), voire de monter sur les spots 7-8 pour se donner une chance supplémentaire au play-in tournament.

Source stats : Tankathon