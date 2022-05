On ne sait pas vous, mais nous on s’est bien étiré après cette dernière nuit sans NBA. On est requinqué et ça tombe bien, parce que les Playoffs reprennent dès ce soir. Deux matchs, deux énormes opportunités pour le Heat et les Suns, deux dangers pour les Sixers et les Mavs. À table !

#LE PROGRAMME DU VENDREDI 6 AVRIL

: Sixers – Heat (0-2, en direct sur BeIN Sports 1) 3h30 : Mavericks – Suns (0-2, en direct sur BeIN Sports 1)

# CE QU’IL NE FAUDRA PAS RATER

Le Woj l’a annoncé, Joel Embiid devrait être indisponible pour ce Game 3 crucial contre le Heat. Cette série s’annonçait passionnante mais l’absence du probable MVP commence à durer, et la saveur de la confrontation en prend un sérieux coup. Mais Philly ne va pas lâcher, avec aux manettes, Tyrese Maxey plutôt que James Harden. Le premier vient de planter 34 points dans le Game 2, pour le moment il représente un danger plus important que le second qui doit absolument step-up, parce qu’après, ce sera trop tard. Philly doit gagner pour garder espoir et permettre au Camerounais de revenir au plus important des moments. Le Heat n’entend pas la chose de cette oreille. La mission de la troupe d’Erik Spoelstra : en finir au plus vite et arriver frais pour la finale de conférence. Miami peut éteindre les espoirs de son adversaire dès ce soir.

Les Mavs sont dans une posture similaire à celle des Sixers, c’est-à-dire sur la sellette. Sauf que pour sauver les meubles, le leader de l’équipe sera sur le parquet. Luka Doncic est magique dans cette série avec un Game 1 à 45 points et un deuxième à 35. Cependant, il est toujours esseulé au scoring face à une équipe qui shoote à minimum 50% depuis le début des Playoffs. Les Suns pourraient enchaîner un neuvième match avec au moins un tir sur deux qui finit dans le panier. Le Point God et compagnie comptent bien continuer sur leur lancée, et venir s’imposer dans la salle de Dallas. Les espoirs des Mavs reposent sur les épaules du Slovène mais aussi sur celles de ses coéquipiers, notamment Jalen Brunson qui avait commencé ces Playoffs à fonds les ballons et qui maintenant… n’en rentre quasiment plus. C’est le moment où jamais pour retrouver ses sensations.

Les locaux doivent se réveiller et pour ça, rien de mieux que de jouer à la maison. Les fans auraient la bonne idée de faire grimper la température de la salle pour aider leurs chouchous à renverser les favoris. Rendez-vous dès 1h pour des matchs bouillants !