En marge du All-Star Weekend qui a débuté à Salt Lake City ont été dévoilés les finalistes pour la cuvée 2023 du Hall of Fame. Et cette année ? Il y a du très lourd sur le papier !

Chaque année l’institution du Hall of Fame intègre une dizaine de nouveaux membres, amenés à s’inscrire au Panthéon du basket américain. La récompense ultime. Cette année ? Les résultats seront dévoilés le 1er avril et on espère pour Tony Parker que ce ne sera pas une mauvaise blague. Car oui, et si vous n’avez pas lu le titre on vient de vous vendre la mèche : le Français fait partie du lot !

Une cuvée qui pourrait d’ailleurs avoir un fort goût international puisque hormis l’ancien meneur des Spurs, ce sont Dirk Nowitzki et Pau Gasol qui pourraient (devraient) voir leur nom faire briller Springfield au mois de septembre. Trois joueurs internationaux sur la liste et en compagnie d’une autre légende des années 2000, Dwyane Wade, ou encore de Becky Hammon et Gregg Popovich, pour faire de ce plateau potentiel une usine à trophées et pour lui donner, tout de même, une odeur très internationale et très texane.

Pour Tony ? La boucle serait évidemment bouclée. Quatre fois champion NBA, MVP des Finales, champion d’Europe avec les Bleus, maillot retiré à San Antonio et… Hall of Famer ? Oui, Tony pourra dire à ses enfants que Papa a réussi sa carrière. Pfiou.

La liste complète des finalistes :