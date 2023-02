L’équipe entraînée par Pau Gasol a remporté cette nuit l’édition 2023 du Rising Stars Challenge. Les gamins de Pau sont allés au bout de l’évènement en battant l’équipe de Joakim Noah en finale et en dominant le tournoi de bout en bout.

Pau Gasol qui bat Joakim Noah en finale, cela rappelle de mauvais souvenirs. Rien à voir avec l’Euro 2011, ici on est plutôt à Salt Lake City et l’équipe entraînée par la légende espagnole est donc venue à bout de ses deux adversaires du soir.

En demi-finale, la Team Pau affrontait la Team Deron Williams. Jaden Ivey, Paolo Banchero et Scottie Barnes face à Bones Hyland ou Franz Wagner notamment, bref du beau monde sur le parquet. Mais la Team Gasol est meilleure sur le papier et sur le terrain, et si les deux équipes s’accrochent les futurs vainqueurs de l’édition se détachent en deuxième partie de match grâce à Bennedict Mathurin. Le scoreur des Pacers est clutch à l’approche des 40 points, la barre de points à atteindre pour l’emporter. Jose Alvarado termine finalement meilleur marqueur et la Team Gasol s’impose 40-25.

On connait donc le premier finaliste, mais reste à voir qui va les affronter entre la Team Joakim ou la sélection composée de quelques uns des meilleurs joueurs de G League, coachée par Jason Terry.

Une très belle demi-finale entre les pensionnaires de Ligue 2 et la Team Jooks. Les protégés de Noah font la meilleure entame de match et prend les devants sous l’impulsion de Quentin Grimes, Evan Mobley, Jeremy Sochan et Josh Giddey. Mais les “anciens” vont se laisser surprendre par l’équipe de Jason Terry, qui revient dans le match petit à petit. Scoot Henderson fait du sale après s’être pris un Jabari dans la poire en début de match, Mac McClung assure ses points et Kenneth Lofton score à l’intérieur. La Team Noah se fait peur mais ne panique pas. Josh Giddey gère parfaitement le tempo à la mène et permet à ses coéquipiers d’un soir de garder l’avantage. Quentin Grimes plie le match avec un shoot longue distance, l’équipe de Jooks s’impose 40-32.

GAME. Quentin Grimes turns defense to offense to reach the target score and send Team Joakim to the #JordanRisingStars final! 🎯#NBAAllStar | Live on TNT pic.twitter.com/5X2ROdOO6s — NBA (@NBA) February 18, 2023

La logique est respectée, deux sélections de joueurs NBA s’affronteront en finale. Nouvelle règle d’ailleurs pour la finale : le score à atteindre est de 25, ce qui nous donnera un match fermé et tendu jusqu’au bout. L’intensité monte d’un cran, les ambitions de chacun aussi. Si d’un côté la Team Gasol déroule son basket comme depuis le début du tournoi, la Team Noah ne tourne qu’autour de deux joueurs : Josh Giddey à la mène et Quentin Grimes au scoring, une dépendance qui leur coutera cher. Car si la Team Noah s’accroche comme elle peut, la Team Gasol domine la partie et reste devant tout au long de la finale. Tout le monde participe à la fête : Benedict Mathurin, Scottie Barnes, Paolo Banchero, Jaden Ivey, Jose Alvarado, chacun apporte ses skills. En face Quentin Grimes est chaud bouillant (il inscrit 14 points… sur 20), mais c’est insuffisant : la Team Gasol va l’emporter grâce à un dernier énorme tir de Jojo Alvarado, qui sera élu MVP de la soirée dans la foulée.

JOSE ALVARADO CALLED GAME ‼️ TEAM PAU WINS #JordanRisingStars pic.twitter.com/EqyNmSdlWT — NBA (@NBA) February 18, 2023

Des gamins qui jouent avec une oreillette pour qu’on en profite un peu, une mascotte qui joue au maillet, un duel franco-espagnol tellement swag en finale, Jeremy Sochan et ses lancers du futurs, et même un petit Français qui se mêle à la fête (Sidy Cissoko). Première soirée réussie pour ce All-Star Weekend, vivement la suite !