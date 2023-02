Titulaire à la mène lors des deux rencontres pour la Team Gasol, Jose Alvarado a permis à ses coéquipiers d’un soir de remporter le tournoi grâce à son énergie et son adresse, et il a donc logiquement été élu MVP de l’évènement.

Pau Gasol lui faisait confiance, il ne s’est pas trompé. Jose Alvarado a été élu MVP du Rising Stars Challenge 2023 et c’est mérité pour le meneur des Pelicans, qui a été un des cadres de la Team Gasol sur les deux matchs.

JOSE ALVARADO ÉLU MVP DU RISING STARS CHALLENGE 2023 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/YjNhzgpWWM — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 18, 2023

En demi-finale, face à la Team Deron, Alvarado a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 13 points. Si son équipe s’impose 40-25, c’est parce que le meneur de poche a pris ses responsabilités quand il y en avait besoin. Shoot à mi-distance, à 3-points, drive, interception, passe décisive et même grosse séquence défensive, Alvarado était partout, il a fait participer tout le monde grâce à son oreillette et a grandement œuvré à la qualification en finale de ses coéquipiers. Le natif de New York joue totalement libéré, comme s’il était au playground, et ça se voit.

A certified bucket getter. Peep Jose Alvarado’s #JordanRisingStars MVP mixtape 🔥 pic.twitter.com/6SoruJRNsP — NBA (@NBA) February 18, 2023

En finale, Jose Alvarado fut aussi omniprésent. Moins impactant au scoring certes, mais il a compensé par une activité énorme en défense, notamment sur Quentin Grimes, le meilleur scoreur de la Team Noah. Dans le dernier match de l’évènement, le guard a été offensivement un peu plus en retrait. Le score à atteindre étant 25, c’est donc un scoring plus petit et aussi plus diversifié qui allait permettre à la Team Gasol de dominer la partie. Mais quand ladite partie est tendue, qui est là pour venir fermer la boutique ? Jose Alvarado évidemment. Le meneur a été clutchissime et a décidé de prendre le shoot de la gagne, il l’avait d’ailleurs annoncé à Donovan Mitchell, présent en bord terrain : “s’il y a besoin d’un game winner, l’ami Jose est là.”

22-20 pour la Team Gasol, les joueurs en jaune n’ont besoin que de 3 points pour l’emporter. Alvarado monte la balle, s’enferme à 45 degrés, prend un shoot plus que compliqué… ficelle. La Team Gasol s’impose 25-20 et remporte l’édition 2023 du Rising Stars, grâce à un énorme shoot de GTA !

JOSE ALVARADO CALLED GAME ‼️ TEAM PAU WINS #JordanRisingStars pic.twitter.com/EqyNmSdlWT — NBA (@NBA) February 18, 2023

Un énorme shoot pris en totale confiance, comme l’explique l’intéressé, qui n’avait aucune pression.

“Mes coéquipiers m’ont donné de la confiance, j’ai essayé de leur rendre. J’avais juste envie de venir ici, de jouer et de profiter de l’ambiance. On est dans un All-Star Weekend, on prend du plaisir, on ne peut pas se plaindre.”

