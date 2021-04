Preview de la soirée NBA : Suns et Heat se lancent dans un duel enflammé, préparez tous la Biafine

Preview du jour, bonjour. Six petites rencontres au menu de notre nuit NBA mais quelques trucs sympas à mater entre deux tweets sur l’oiseau bleu. Les Lakers à Charlotte, Portland qui reçoit Boston ou encore le choc Phoenix-Miami, on vous dit ce qu’il faut savoir.

22h : Wolves – Nets : le match a été reporté hier à cause des événements survenus à Minneapolis. Il a été programme pour 15h, heure locale, et 22h en France. On n’est jamais à l’abri d’un changement mais pour le moment il est là donc on l’intègre dans notre preview. A priori, la rencontre se jouerait à huis clos.

The Nets Timberwolves game originally scheduled for Monday April 12 has been rescheduled for 3 PM CT today, sources tell ESPN. There will not be any fans in attendance. — Malika Andrews (@malika_andrews) April 13, 2021

01h30 : Pacers – Clippers : un match qui semble un peu moins hype que d’autres mais il faudra garder un œil sur Indianapolis. Les Pacers viennent de remporter une victoire sérieuse sur le terrain des Grizzlies, pourtant une équipe en forme. Il s’agit de la troisième consécutive. En face, tu as les Clippers qui ont la meilleure série du moment (5 victoires). Pas de Kawhi Leonard sur le terrain mais un Paul George en feu depuis une semaine et logiquement récompensé. On l’imagine bien se coltiner Caris LeVert en défense. Le swingman d’Indiana monte clairement en température et il tourne à presque 22 points de moyenne et 53% au tir sur les cinq derniers matchs. Un des duels clés à suivre ?

01h30 : Raptors – Hawks : La belle victoire à Charlotte a offert le quatrième siège à l’Est à Atlanta et ils se verraient bien y faire leur nid. Pour cela, il faudra lancer une nouvelle extinction pour les copains Dinos de Tampa Bay. Le point positif, c’est que Toronto est toujours aussi irrégulier mais le soucis, c’est que la moitié de l’équipe squatte toujours l’infirmerie. Si le trio Goodwin-Bogdanovic-Capela fait un match aussi appliqué que contre les Frelons, ça pourrait tout à fait passer. Les hommes de Nick Nurse, quant à eux, croient toujours en leurs chances pour le Play-in. Puisque Chicago ne se décide pas à passer la seconde, ils pourraient s’inviter parmi les invités du petit tournoi préliminaire aux Playoffs.

02h00 : Hornets – Lakers : tiens, LeBron James vient rendre visite à Michael Jordan ! Bon, en vrai il s’agit plutôt d’Alex Caruso vu que BronBron est toujours en costard mais on devrait passer un bon moment devant ce match. Charlotte reste une des équipes les plus agréables à voir jouer et on imagine bien une rencontre avec un rythme soutenu. (plus facile maintenant que Gasol est sur la touche hein) Beaucoup d’acteurs absents mais encore du beau monde pour faire le show comme Miles Bridges, auteur d’un des dunks de l’année récemment. L.A peut mettre la pression sur les Nuggets en cas de succès. Pour cela, il faudra montrer un peu plus de combativité que contre les Knicks cette nuit.

03h00 : Jazz – Thunder : si le monde est bien fait, ce match devrait finir en blowout vu le gap énorme entre les deux équipes. Cerise sur le gâteau, OKC joue sans son leader, Shai Gilgeous-Alexander, toujours sur la touche. Utah a paumé cette nuit contre Washington à la maison et ça a mis fin à une série historique à domicile. En bon leader de NBA qu’est le Jazz, on imagine mal une deuxième défaite, qui plus est contre une équipe qui forme ouvertement ses jeunes. Avec un peu de chance, Donovan Mitchell aura tellement les nerfs d’avoir été zappé pour le titre de joueur de la semaine, qu’il en plantera cinquante pour envoyer un petit message. Encore faut-il qu’il ait le temps de le faire…

04h00 : Suns – Heat : Le match le plus kiffant de la nuit, sur le papier. Le deuxième de l’Ouest contre le cinquième de l’Est. Deux équipes avec du beau matos offensif et qui vont défendre le steak en défense. Jimmy Butler, Devin Booker, Chris Paul, Bam Adebayo ou encore Deandre Ayton, il y a de quoi bien s’ambiancer jusqu’à l’aube. Reste à savoir si les équipes vont nous sortir une tuerie offensive ou plutôt une bataille de tranchées. Dans un cas comme dans l’autre, on doit pouvoir s’y retrouver.

04h00 : Blazers – Celtics : Si le match de l’Arizona n’est pas aussi chaud que prévu, rien ne vous empêche de zapper vers l’Oregon. Portland n’arrive toujours pas à défendre sur la durée et puisque Boston est aussi sur courant alternatif dans ce domaine, on se dit que Damian Lillard ou Jayson Tatum sont bien capables de nous sortir une dinguerie dont ils ont le secret. Trois défaites sur les quatre derniers matchs pour les Blazers, il faudrait une victoire référence pour calmer un peu tout ça et regarder à nouveau vers le haut. Les Celtics chercheront eux à confirmer la bonne dynamique actuelle.

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui mais on espère que ça vous donnera envie de venir nous rejoindre vers 22h (ou 1h30) et des brouettes pour mater tout ça ensemble avec la petite cafetière qui chauffe à côté bien entendu.

Source texte : Fantasy Labs