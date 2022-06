Auteur d’une véritable masterclass cette nuit sur le parquet de Boston, Stephen Curry a prouvé une nouvelle fois à ceux qui en doutaient encore qu’il fait clairement partie de la catégorie des meilleurs joueurs all-time. Mais quand le principal intéressé s’est exprimé sur la magnitude de sa prestation, il a préféré botter en touche. Parce que tout ce qui compte au final, c’est la win et rien d’autre.

On ne peut pas s’en empêcher. Dès qu’on a la chance d’être le témoin d’une performance aussi épique que celle de Stephen Curry, on se demande où la classer, que ce soit sur l’échelle du joueur ou sur l’échelle globale des plus grandes perfs qu’on a pu voir. C’est l’ère dans laquelle on vit : on juge, on note, on classe, on débat, que ce soit sur les réseaux sociaux ou entre potes autour d’un petit verre. Le match absolument monumental de Curry sur la plus grande des scènes cette nuit ne fait évidemment pas exception à la règle. Quelques minutes seulement après la fin de la rencontre, en conférence de presse, un journaliste a directement demandé à Klay Thompson de situer cette perf parmi l’ensemble des matchs réalisés par Steph en Finales NBA : « Probablement numéro 1 » a sans surprise déclaré le Splash Brother, plutôt bien placé pour en parler. 43 points à 14/26 au tir, 10 rebonds, 7 tirs primés, le tout dans l’environnement hostile de Boston alors que les Warriors étaient menés 2-1, c’est vrai que c’est plutôt pas mal tout ça. Cette déclaration de Klay a ensuite été amenée aux oreilles de Curry lui-même quand il se retrouvait derrière les micros. La réponse du Chef ?

« Je ne classe pas mes performances. Je veux juste gagner. »

Une vraie réponse de winner ça ! Mais si Curry ne veut pas classer ses meilleures performances en Finales NBA, nous on va s’en occuper avec un petit Top 6 maison. Top 6, pour six Finales NBA, vous avez compris.

6- Game 5 des Finales NBA 2017 contre les Cavaliers

Stats : 34 points, 6 rebonds, 10 passes, 3 steals, 10/20 au tir dont 2/9 du parking et 12/15 aux lancers-francs

Kevin Durant a peut-être remporté le titre de MVP des Finales en 2017, mais Stephen Curry a sorti une pure série pour aider les Warriors à prendre leur revanche face aux Cavaliers après la cruelle défaite de 2016. Déjà auteur d’un triple-double dans le Game 2 de la série, le Splash Bro a bouclé cette dernière avec une vraie masterclass qui symbolise bien la contribution all-around de Steph sur cette série. Ses moyennes sur les cinq matchs contre Cleveland cette année-là ? 26,8 points, 8 rebonds, 9,4 passes, 2,2 steals, à 44% au tir dont 39% du parking. Si les Finales 2017 de Curry restent aujourd’hui encore sous-estimés à cause de la greatness de KD, sa performance globale est à ranger parmi les plus abouties de sa carrière.

Stephen Curry was unstoppable in the 2017 NBA Finals 🔥

pic.twitter.com/oGmQ3dEUmZ — Blue Man Hoop (@BlueManHoop) May 3, 2020

5- Game 4 des Finales NBA 2018 chez les Cavaliers

Stats : 37 points, 6 rebonds, 4 passes, 3 steals, 3 contres, 11/27 au tir dont 7/15 du parking et 6/6 aux lancers-francs

Si Stephen Curry n’était pas passé au travers de son Game 3 à Cleveland lors des Finales NBA 2018, il aurait probablement remporté le titre de MVP de la série cette année-là. Encore une fois, c’est Kevin Durant qui a raflé la mise après sa performance épique dans la troisième manche (43 points, 13 rebonds, 7 passes), mais Curry a sorti du lourd dans les trois autres rencontres face à Cleveland, notamment dans le Game 2 où il a établi un nouveau record à 3-points (9 tirs primés marqués en un match) et puis ensuite lors du Game 4 dans son Ohio natal. Sur le parquet de LeBron James, c’est bien Steph qui a sorti le balai en lâchant un ultime carton pour rafler son troisième titre NBA. 37 points, 6 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 3 contres, voilà comment on termine une saison !

4- Game 4 des Finales NBA 2016 chez les Cavaliers

Stats : 38 points, 5 rebonds, 6 passes, 2 steals, 11/25 au tir dont 7/13 du parking et 9/10 aux lancers-francs

Celle-là, Stephen Curry aimerait sans doute l’oublier. Non pas parce qu’il n’a pas été au niveau, bien au contraire, mais parce que cette perf précède tout juste l’incroyable remontada des Cavaliers. Pas au mieux (notamment physiquement) lors des Finales NBA 2016, Curry a cependant sorti un énorme Game 4 pour donner un 3-1 lead à ses Warriors. Une performance qu’on pensait synonyme de nouveau titre pour Golden State, mais on connaît la suite. Draymond Green suspendu, LeBron James et Kyrie Irving qui font des dingueries, le block, le shoot… et la défaite en sept pour les Warriors après une régulière à 73 victoires.

3- Game 3 des Finales NBA 2019 contre les Raptors

Stats : 47 points, 8 rebonds, 7 passes, 2 steals, 14/31 au tir dont 6/14 du parking et 13/14 aux lancers-francs

Le plus gros carton offensif de la carrière de Stephen Curry en Finales NBA. C’était en 2019 contre les Raptors de Kawhi Leonard, Pascal Siakam, Kyle Lowry et Cie. Sans Kevin Durant, Klay Thompson ou encore Kevon Looney, tous blessés, Steph a absolument tout donné lors de ce Game 3 à l’Oracle Arena, plantant 47 pions avec 8 rebonds et 7 passes. Une énorme perf, mais une perf insuffisante contre la force collective des Dinos qui ont réussi à s’imposer assez aisément ce soir-là 123-109. Golden State – véritablement sur les rotules – finira logiquement par s’incliner en six manches dans ces Finales NBA, mais non sans une grande résistance de la part de Steph et sa bande.

GAME 3⃣ MINI-MOVIE 🍿📽 Les @Raptors

s’emparent de la victoire à Oakland afin de mener 2-1 dans ces Finales NBA. Kawhi Leonard auteur de 30 points.

Nouveau record pour Steph Curry avec 47 unités. #NBAFinals pic.twitter.com/b3nsTQPfKH — NBA France (@NBAFRANCE) June 7, 2019

2- Game 5 des Finales NBA 2015 contre les Cavaliers

Stats : 37 points, 7 rebonds, 4 passes, 2 steals, 13/23 au tir dont 7/13 du parking et 4/4 aux lancers-francs

Lors de ses premières Finales NBA en carrière, Stephen Curry a parfois galéré, notamment contre la fouine de Cleveland Matthew Dellavedova. Mais quand il a fallu step-up dans le Game 5 crucial de la série à Oakland, Stephen Curry a joué à un niveau de MVP : 37 points au compteur avec des énormes banderilles pour faire la différence, pas de doute cette perf représente l’un des gros tournants de la série, finalement remportée 4-2 par les Warriors. On connaît tous l’histoire, c’est Andre Iguodala qui a terminé avec le trophée de MVP des Finales dans les mains, mais ce match restera à jamais l’un des grands chefs-d’œuvre de la carrière de Curry.

SEVEN TREYS

37 points

& a 2015 Finals, Game 5 W Wardell Stephen Curry II #WarriorsArchive pic.twitter.com/QI1AlnAEoc — Golden State Warriors (@warriors) April 8, 2020

1- Game 4 des Finales NBA 2022 chez les Celtics

Stats : 43 points, 10 rebonds, 4 passes, 14/26 au tir dont 7/14 du parking et 8/9 aux lancers-francs

Oui, on met la performance de cette nuit contre les Celtics tout en haut. Est-ce qu’on parle sous le coup de l’émotion ? Peut-être. Mais ce n’est pas pour autant que cette première place n’est pas justifiée. La performance, le contexte, la manière, il y avait tout dans ce Game 4 à Boston. Si les Warriors finissent par renverser les Verts pour décrocher le titre avec en plus un Curry qui remporte son premier trophée de MVP, cette performance prendra une dimension encore supérieure. Si ça perd au final ? Elle restera quand même numéro un, car on a tout simplement vu quelque chose d’historique.

Les highlights du match monumental signé Stephen Curry : 43 points à Boston ⭐️ Monstre monstre monstre.pic.twitter.com/6jFTt5O85H — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2022

N’ayant jamais remporté le titre de MVP des Finales jusqu’ici, Stephen Curry ferme la bouche des haters qui ont pris l’habitude de dire qu’il n’évolue pas à son meilleur niveau en Finales NBA. Aujourd’hui, ces gens-là sont en PLS, et pourraient tout simplement disparaître définitivement dans quelques jours si Steph rafle le titre de champion avec celui de meilleur joueur de la série.