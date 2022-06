Alors que les Hornets viennent officiellement d’engager Kenny Atkinson ces dernières heures, le Jazz est désormais la seule franchise NBA sans head coach suite au départ de Quin Snyder il y a de ça cinq jours. Qui va bien pouvoir le remplacer ? Plusieurs noms ont déjà fuité, et un autre vient de s’ajouter à la liste : Jason Terry.

Le Jet ! Dès qu’on entend son nom, on ne peut s’empêcher d’écarter les bras pour imiter la fameuse célébration qu’il faisait à chaque fois qu’il rentrait un gros tir. Mais si c’est bien cette image qui nous vient en tête en premier lorsqu’on parle de Jason Terry, n’oublions pas qu’il a pris le costume de coach depuis sa retraite des parquets. Bah oui, JT est peut-être discret, mais ça fait bientôt un an que l’ancien joueur de Dallas est à la tête du Grand Rapids Gold, l’équipe de G League associée aux Denver Nuggets. Une première vraie expérience dans le coaching après avoir été assistant pendant une saison à l’université d’Arizona, et une expérience qui pourrait ouvrir d’autres portes au Jet. Car selon Shams Charania de The Athletic, Jason Terry serait effectivement sur le point de décrocher un entretien avec le Jazz, aujourd’hui à la recherche du successeur de Quin Snyder. Bien évidemment, ce n’est qu’un entretien et on sait que la liste des candidats est assez longue côté Utah, qui va bien analyser chaque dossier avant de prendre une décision car la franchise arrive véritablement à un tournant. Pour être honnête ce serait assez étonnant de voir les Mormons miser sur un entraîneur sans grande expérience comme Terry vu la pression qui entoure aujourd’hui l’équipe de Salt Lake City, mais ça montre quand même que le Jet est en train de percer lentement mais sûrement dans le monde du coaching.

« Je pense avoir ce qu’il faut pour coacher une franchise NBA, ou une équipe universitaire de première division. J’ai la capacité de créer des liens avec les joueurs, de les motiver, les guider, et leur enseigner des choses au plus haut niveau. Que ce soit maintenant ou dans le futur, je serai prêt. » – Jason Terry, via CBS Sports

Comme l’indique également Shams Charania, Jason Terry serait aussi sur les tablettes d’autres franchises NBA, mais pour un rôle d’assistant. Cette étape intermédiaire potentielle pourrait permettre au Jet d’apprendre aux côtés d’un coach déjà établi, et ainsi se préparer encore plus au grand saut s’il décide de le faire un jour. De plus en plus, on voit des jeunes assistants qui passent des années et des années sur un banc dans le rôle de bras-droit, avant de décrocher un joli poste grâce à une belle lettre de recommandation écrite de la main d’un entraîneur respecté à travers la Ligue. Le succès d’Ime Udoka – qui a longtemps appris sous l’aile de Gregg Popovich aux Spurs – avec les Celtics va dans ce sens, tout comme la récente arrivée de Darvin Ham – ancien protégé de Mike Budenholzer – aux Lakers. Ce sont des exemples parmi d’autres, mais on voit bien Jason Terry suivre un chemin similaire que les deux noms cités au-dessus, qui sont également passés par la case joueur il y a quelques années.

Au Grand Rapids Gold cette saison, Jason Terry avait déjà des joueurs calibre NBA sous la main. Va-t-il bientôt avoir l’effectif entier du Jazz à sa disposition ? On a du mal à y croire, mais le Jet commence à renifler les opportunités dans la Grande Ligue. Peut-être le début d’une belle carrière sur les bancs…

Source texte : The Athletic