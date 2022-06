Seule franchise NBA avec le Jazz à ne pas avoir de coach, les Hornets avaient néanmoins mis la vitesse supérieure ces derniers jours en réduisant leur wish list à deux candidats : Kenny Atkinson et Mike D’Antoni. Et finalement, c’est le premier qui a été retenu par Michael Jordan et Mitch Kupchak.

Les Hornets tiennent leur homme fort. D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, la franchise de Charlotte a donc décidé de miser sur Kenny Atkinson pour prendre la succession de James Borrego, viré il y a quelques semaines après une nouvelle élimination juste avant le stade des Playoffs. Selon le Woj, on part sur un contrat de quatre ans avec Atkinson, qui vit donc actuellement ses dernières heures en tant qu’assistant dans le staff de Steve Kerr. C’est un retour au premier plan plutôt attendu pour Kenny, qui avait réalisé un superbe boulot dans le costume de head coach des Nets entre 2016 et 2020. Il avait été l’une des raisons de la reconstruction express de la franchise de Brooklyn après les années Mikhaïl Prokhorov, faisant notamment étalage de sa belle capacité à développer les jeunes joueurs jusqu’à emmener l’équipe new-yorkaise en Playoffs à la surprise générale. C’est probablement cette qualité première qui a séduit le proprio Michael Jordan et le manager général Mitch Kupchak. Car même si Mike D’Antoni représentait un profil séduisant de par sa tendance à emmener ses meneurs dans une nouvelle dimension (Steve Nash, James Harden par exemple), la pépite LaMelo Ball sera désormais coachée par un entraîneur réputé pour tirer le meilleur de ses jeunots. Symbolisée par LaMelo ainsi que Miles Bridges, la franchise basée en Caroline du Nord possède un effectif à la fois jeune, prometteur et talentueux et on a hâte de voir jusqu’où Kenny Atkinson peut l’emmener. En tout cas, l’objectif est clair : les Playoffs, et dès la saison prochaine s’il vous plaît.

Kenny Atkinson a certes décroché un contrat de quatre ans, et il aura le temps nécessaire pour développer sa philosophie dans sa nouvelle équipe de Charlotte. Mais s’il a été engagé, c’est pour réussir là où James Borrego a échoué. Bien que ce dernier ait réussi à faire progresser les Hornets tout en faisant des Frelons une véritable équipe League Pass, ils ont à chaque fois explosé au stade du play-in tournament. Défaite de 27 points contre Indiana lors du premier match du play-in en 2021, défaite de 29 pions à Atlanta cette année. Forcément ça la fout mal quand vous avez Michael Jordan qui regarde tout ça depuis sa loge avec un cigare en bouche. Tout ça pour dire que Kenny Atkinson ne débarque pas sans pression du côté de Queen City, et il le sait probablement très bien puisqu’il a eu droit à son entretien avec MJ ces derniers jours. Passé dans le staff des Clippers l’an passé (quand Los Angeles est allé en Finales de Conférence Ouest) puis celui de Golden State cette saison, Atkinson a conscience de ce qu’il faut pour atteindre le plus haut niveau et ce sera à lui de pousser les bons boutons pour maximiser le talent présent dans cette équipe de Charlotte, et aider cette jeunesse prometteuse à progresser pour franchir un cap supplémentaire. Cela passera donc par le travail de développement du nouveau coach des Frelons, mais aussi de vrais progrès défensifs. Une bien belle mission !

Kenny Atkinson aux Hornets, c’est fait. On est bien content de revoir l’ancien coach des Nets dans le costume d’entraîneur en chef au vu du bon boulot réalisé à Brooklyn il y a quelques années. Cela ne s’était pas très bien terminé suite aux arrivées de Kevin Durant et Kyrie Irving à l’été 2019, mais Atkinson tient désormais son nouveau challenge.

Source texte : ESPN