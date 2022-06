Alors qu’ils avaient la possibilité d’aller chercher le 3-1 à la maison, les Celtics ont gâché une belle opportunité en craquant totalement dans le money time. 5 minutes en enfer qui ont coûté le Game 4 et 5 minutes qui pourraient donner bien des regrets à Boston selon la suite de la série…

En voyant Boston tenir le choc face à l’habituelle tornade Warriors du troisième quart-temps, il y avait de quoi être confiant pour la franchise verte et blanche. Après tout, le début de match avait été plutôt bien géré et Stephen Curry semblait plutôt seul en face. Certes, les Celtics avaient un point de retard au début du dernier acte mais il ne faut pas oublier que les joueurs d’Ime Udoka sont particulièrement friands de ces douze dernières minutes depuis le début des Finales 2022. Les copains d’ESPN nous balançaient justement les stats à la pause : Boston avait un différentiel de +40 sur Golden State sur les quatrièmes quart-temps des trois premiers matchs. En ajoutant cet élément avec la physionomie de la rencontre, un fan du TD Garden pouvait légitimement croire qu’il irait se coucher avec une avance de deux wins sur ses rivaux de San Francisco. Spoiler, il risque plutôt de faire quelques vilains cauchemars…

Que s’est-il donc passé sur cette fin de match ? Alors qu’ils avaient bien fait le boulot jusque-là, les Celtics vont s’arrêter de jouer, donnant le fouet pour se faire battre à des Warriors qui n’en demandaient pas tant. La circulation de balle ? Totalement aux oubliettes. La lutte au rebond ? Tous arrivaient dans les mains des Warriors. L’attaque de cercle ? Boston semblait allergique. De quoi nous offrir un concours de briques à longue distance et un véritable trou noir au scoring. La stat est terrible pour les joueurs locaux : ils ne vont scorer que trois petits points dans les… cinq dernières minutes. Un 17-3 pour Golden State plus tard et les espoirs de s’offrir trois balles de match dans cette série venaient de s’envoler pour de bon. De quoi avoir de sacrés regrets pour les joueurs. En réaction d’après-match, Derrick White s’est confié à Ben Rohrbach de Yahoo Sports.

« Je pense que nous étions un peu immobiles ; tout le monde restait là, regardant celui qui avait le ballon. Il n’y avait pas de mouvement de la part des joueurs, pas de mouvement du ballon. Nous devons faire un meilleur travail d’exécution en fin de match, et c’est ce qui a fait la différence dans ce match. »

Côté banc, on ne pouvait que confirmer cette impression et Ime Udoka a regretté les mauvais choix de ses ouailles alors que Golden State semblait prêt à craquer. Des propos relayés par Bobby Krivitsky de Sports Illustrated.

« Chaque fois que nous avons eu une avance de cinq ou six points, nous avons eu l’impression de prendre de mauvaises décisions, qu’il s’agisse de tirs précipités dans le trafic ou de rester là, à se regarder les uns les autres. »

Comme dit le dicton, ce Game 4 fait désormais partie des bouquins d’histoire mais c’est un match qui peut constituer un véritable tournant dans la série. À 1-3, Golden State aurait eu besoin d’un miracle pour sauver sa peau (seuls les Cavs de 2016 ont retourné un tel déficit en Finales NBA). Maintenant, les Dubs retournent à San Francisco avec l’avantage du terrain de nouveau en poche. Bien évidemment, cela ne veut pas dire que Boston n’est pas capable d’aller chercher un nouveau match du côté du Chase Center mais, si la série tourne en faveur des Dubs, on pourrait bien songer longtemps à ce fameux money time du Game 4 au TD Garden.

Les Celtics sont passés à côté de leur fin de match et ça leur a coûté le Game 4. Ils pouvaient s’offrir trois balles de titre dans cette série, ils ont finalement été rattrapés, ça fait cher pour cinq minutes ratées.

