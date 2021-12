Charles Barkley face à Joel Embiid en un-contre-un : troisième épisode de « The Portal », et celui-ci nous casse déjà les oreilles

Troisième épisode de « The Portal » et troisième fantasme que vous voyez s’assouvir sur votre écran. Après un duel en finesse et en shoot entre Larry Bird et KD, un choc d’uber athlètes entre Giannis Antetokounmpo et Wilt Chamberlain, c’est finalement un troisième opus sous l’égide de la puissance auquel nous avons droit. Allez, Joel Embiid contre Charles Barkley, c’est maintenant.

Imaginée et produite par Bleacher Report, la série « The Portal » permet de mettre en scène les comparaisons entre joueurs de NBA de toutes époques, à travers un affrontement fictif en un-contre-un. Ces épisodes totalement fantasmagoriques ne se font pas sans une pointe de sel bien dosée. Eh oui, les petits gars de chez Bleacher Report avaient déjà montré qu’ils savaient chambrer et manier le sarcasme dans leur excellente série d’animation « Game of Zones ». Si certains ne connaissaient pas, toute la saison 7 est dispo juste ICI. Mais revenons à nos grosses brutes. Le portail spatio-temporel de ce troisième épisode nous offre un affrontement entre deux des joueurs les plus iconiques de Philadelphie. Il fait descendre Charles Barkley de sa chaise de consultant – l’un des meilleurs allier forts de l’histoire -, pour l’amener sur un parquet où l’attend Joel Embiid, qui est potentiellement le pivot le plus dominant de sa génération. Ce combat de titans prend alors la forme d’un drôle d’affrontement père-fils tant Barkley, l’actuel polémiste d’Inside the NBA, a l’habitude de critiquer Joel Embiid. Pour savoir si le Camerounais lui a répondu par un irréparable parricide, c’est juste en-dessous.

🚨 PRIME JOEL EMBIID VS. PRIME CHARLES BARKLEY Two legendary trolls in an EPIC game of 1-on-1. Watch the newest episode of "The Portal" NOW 🍿🍿🍿 pic.twitter.com/T1HZc2Ssrn — Bleacher Report (@BleacherReport) December 21, 2021

Mine de rien, ce sont aussi deux grandes bouches qui s’affrontent sur ce parquet virtuel. Le verbe est aiguisé et ceux qui ont écrit le script, toujours aussi taquins. Tout commence par une petite pique de Sir Charles qui s’étonne de voir Embiid aussi énervé : « est-ce que j’ai craché sur ton fils ? », en référence au fameux crachat de Barkley sur un supporter lors d’un match en 91, qui avait malencontreusement atterri sur une jeune fille. Mais le trashtalking ne s’arrête heureusement pas aux dialogues et les scénaristes se permettent des tacles assassins de par du déjà vu. Les deux intérieurs plongent par exemple au sol dans une « Playoffs atmosphere » et Joel, après avoir tenté de chambrer Sir Charles en lui envoyant la balle dans la tête, se retrouve soudainement à ramper sur le sol en chouinant pour des douleurs au genou. Le sujet qui fâche. Ce match est surtout l’occasion d’assister à un choc de générations. La série n’hésite pas à rappeler aux anciens qui sont transportés par le portail spatio-temporel qu’ils sont de bon vieux boomers et que la critique a ses raisons que la limite ignore, ou un truc du genre. Mais aussi aux joueurs actuels qu’ils sont les enfants d’internet et des réseaux sociaux, pour le meilleur comme pour le pire.

On remercie Bleacher Report pour cet épisode tout en assaisonnement et, la raillerie n’étant jamais finie, on se languit déjà du prochain. Allez, on prend les paris. Quid d’un petit Allen Iverson contre Kyrie Irving pour le le quatrième opus ? Niveau vannes en tout cas, il y a de quoi faire.