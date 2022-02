Les Blazers peuvent croire aux Playoffs : calendrier facile, joueurs qui step-up, on range le tank à Portland ?

L’absence prolongée de Damian Lillard avait laissé présager une fin de saison très difficile pour les Blazers mais l’amélioration des résultats peut donner de l’espoir aux fans. Et si Portland s’invitait dans la course aux Playoffs après tout ?

Le 13 janvier dernier, on apprenait que Damian Lillard allait devoir se faire opérer pour soigner sa blessure aux abdominaux. Le verdict tombe : 6 à 8 semaines d’absence pour la star de l’Oregon. Rapidement, un scénario commence à voir le jour : puisque Portland semble à la rue, pourquoi ne pas sortir le tank afin de choper un gros prospect à la Draft tout en donnant à Dame le temps de récupérer à 100% ? Le script semblait écrit mais le terrain donne parfois une autre vérité que celle qui se lit sur le papier. Depuis l’absence du meneur All-Star, Portland a réussi à tenir un bilan équilibré avec 8 victoires et 8 défaites, s’offrant notamment quelques beaux morceaux comme les Nets, les Hawks ou encore les Raptors et les Celtics pendant le dernier road trip. Ce regain de forme n’est évidemment pas le fruit du hasard mais plutôt l’assemblage de plusieurs éléments : un Anfernee Simons injouable en janvier, un C.J. McCollum enfin sorti de l’infirmerie, sans oublier un Jusuf Nurkic qui a bien step-up sur les dernières semaines. Alors que Portland est actuellement assis sur la dixième marche à l’Ouest, la direction va devoir se poser de vraies questions à quelques jours de la deadline.

Lorsque les Blazers étaient annoncés en chute libre, la tendance s’orientait plus vers un trade de Jusuf Nurkic voire de C.J. McCollum selon les offres. Aujourd’hui, le fait d’éclater le groupe ne semble pas forcément indispensable. Pourquoi foncer vers la Draft alors qu’il est encore possible de jouer la postseason ? Non seulement Portland est toujours dans la course au Play-in mais, en plus, le calendrier devrait même sourire à Chauncey Billups sur les prochaines semaines. Selon le site Tankathon, les Blazers ont tout simplement le second planning le plus facile sur les 30 derniers matchs. Si on ajoute à ça un Damian Lillard qui devrait revenir sur la seconde quinzaine de mars, les pensionnaires du Moda Center auraient tort de ne pas croire en leurs chances. Des espoirs légitimes qui pourraient donc entraîner une trade deadline calme du côté de l’Oregon avec Robert Covington en seul départ probable (il ne devrait pas manquer de courtisans). Encore dix jours de réflexion pour les dirigeants de Portland mais on est encore loin du gros tank et de la fin de saison sacrifiée.

Il y a quinze jours, tout le monde imaginait les Blazers abandonner le combat et réserver les vacances estivales en avance. Quelques résultats encourageants et des bonnes surprises ont mis le doute dans l’esprit des observateurs et des dirigeants. A-t-on enterré trop vite Portland ?

Source texte : Tankathon.com