Damian Lillard va passer sur la table d’opération : 6 à 8 semaines d’absence minimum, reverra-t-on Dame cette saison ?

On savait que le scénario était envisagé par la franchise de Portland. Il est sur le point de se vérifier. Selon les infos en provenance de Portland, Damian Lillard va se faire opérer ce jeudi, lui qui souffre d’une blessure bien relou aux abdos. On ne le reverra pas sur les terrains pendant plusieurs semaines, et peut-être même de toute la saison.

Damian Lillard a essayé de serrer les dents pour continuer à jouer malgré la douleur mais au final, celle-ci était devenue trop importante. D’après Brian Windhorst d’ESPN, Dame va donc passer sur le billard pour soigner sa tendinopathie située sur la partie basse de la ceinture abdominale. Une info rapidement confirmée par Chris Haynes de Yahoo Sports, proche de la star de Portland et qui précise que cette opération aura lieu aujourd’hui. Cette décision a été prise alors que Lillard n’a toujours pas joué le moindre match en ce début d’année 2022. La dernière fois qu’on a vu Dame sur un parquet NBA, c’était lors d’un Lakers – Blazers le 31 décembre dernier. Et il y a une semaine, on apprenait qu’une réévaluation était prévue pour le sniper de l’Oregon. Le verdict vient donc de tomber et ça veut dire que Lillard sera absent minimum six à huit semaines. Une absence qui nous emmène jusqu’à mi-mars environ, quand il ne restera en gros plus qu’une quinzaine de matchs de saison régulière à jouer. Traduction, y’a des chances pour qu’on ne revoit pas Dame au cours de cette campagne 2021-22, les Blazers étant aujourd’hui en perdition avec un bilan négatif de 16 victoires pour 24 défaites, synonyme de dixième place au sein de la Conférence Ouest. La bande à Chauncey Billups, également privée de C.J. McCollum depuis la Saint-Nicolas, reste notamment sur 16 revers en 22 matchs et on voit mal cette dynamique s’inverser dans les semaines à venir.

Le scénario de cette saison 2021-22 pousse sans doute Lillard à franchir enfin le pas concernant cette intervention chirurgicale. Cela fait un bon moment que Dame doit faire avec sa blessure, lui qui a bien galéré lors des derniers Jeux Olympiques à l’été 2021. Une blessure qui date même de plusieurs saisons, cependant la douleur n’a peut-être jamais été aussi forte. C’est donc l’occasion ou jamais de soigner ce bobo correctement – c’est-à-dire à travers une opération – pour revenir à son meilleur niveau la saison prochaine. Car cette année, faut bien l’avouer, on a vu seulement l’ombre de Dame (24 points, 4,1 rebonds, 7,3 passes de moyenne, 40,2% au tir dont 32,4% de loin), loin de son niveau habituel calibre MVP. Du côté des Blazers, cette absence prolongée du franchise player pourrait pousser Portland à sortir temporairement le tank. Certes, les hommes de Billups sont dans la course pour le play-in tournament et il existe peut-être un scénario où Lillard et McCollum reviennent en forme pour guider l’équipe en Playoffs, mais on ne miserait pas notre maison dessus. On miserait plus sur un scénario où les Blazers décident de laisser tomber leurs ambitions pour cette année dans le but de donner des responsabilités aux jeunots (bonjour Anfernee Simons), de récupérer un bon gamin à la Draft 2022 (choix de premier tour envoyé aux Bulls lors du trade de Larry Nance Jr., mais protégé Top 14 pour 2022), mais aussi de faire quelques économies vu que la franchise est au-dessus de la luxury tax (trois millions de dollars au-dessus). Il faudra donc surveiller Portland au moment de la NBA Trade Deadline du 10 février prochain, et notamment les dossiers Robert Covington – Jusuf Nurkic, les deux étant sur le point de devenir agents libres non restrictifs.

Avec un Damian Lillard absent plusieurs semaines – voire pour le reste de la saison – et prochainement éligible à une extension de contrat, cette campagne 2021-22 ressemble quand même à une vraie année de transition chez les Blazers. Mais la vraie question est la suivante : une transition vers quoi ?

Source texte : ESPN / Yahoo Sports

Damian Lillard is planning to have surgery in the near future to address a lingering abdominal injury, sources told ESPN. The procedure isn't expected to be season-ending but that is to be determined. — Brian Windhorst (@WindhorstESPN) January 12, 2022