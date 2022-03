Le mois de février de Victor Wembanyama : un retour remarqué sur les planches et dans les médias

Arrêté depuis le 20 décembre, Victor Wembanyama faisait en février son troisième comeback de la saison. Comme prévu, le club n’a pris aucun risque avec sa pépite et la reprise s’est faite en douceur. Maintenant, on attend sa montée en puissance qui pourrait coïncider avec les grandes échéances de fin d’année pour l’ASVEL. Allez, on jette tout de suite un coup d’oeil dans le rétroviseur pour voir ce qu’il s’est passé dans la vie de la Licorne le mois dernier.

D’abord malade puis victime d’une fracture à un doigt, c’est ensuite à l’omoplate que l’intérieur a été touché, le privant de compétition pendant un gros mois et demi alors que l’infirmerie de son équipe affichait déjà complet. Victor aurait certainement voulu pouvoir aider ses coéquipiers dans cette période difficile pour le club mais la précaution était de mise et c’est donc depuis le banc et en civil qu’il a assisté à la lente descente de Villeurbanne au classement de l’EuroLeague. Les espoirs de Playoffs sont déjà presque enterrés (15è avec 9 victoires pour 17 défaites) mais il reste encore de belles affiches pour affronter ce qu’il se fait de mieux en Europe et continuer à grapiller une expérience précieuse en prévision des futurs défis qui l’attendent de l’autre côté de l’Atlantique et au niveau international. L’équipe de Tony Parker est également toujours en lice en Coupe de France et bien évidemment en championnat où elle partage la tête avec Boulogne-Levallois. Victor Wembanyama pourrait donc étancher sa soif de trophées et surtout prendre plus d’importance au sein de la rotation de T.J. Parker dans les prochains mois si son corps décide enfin de le laisser tranquille et que tous les voyants sont au vert.

Un retour immédiat dans le grand bain

Pendant ces quelques semaines d’absence, le natif du Chesnay a continué de travailler avec ses préparateurs physiques et à s’entraîner pour frapper fort d’entrée à son retour sur les planches. Et pour son grand retour en EuroLeague face au Pana, il était directement présent dans le cinq majeur pour affronter Georgios Papagiannis à l’entre-deux initial. Malgré la défaite et des manques d’automatismes, le V signe une jolie prestation avec 4 contres au passage. Mais pas le temps de savourer ou de souffler, le rythme est soutenu avec 3 matchs en 8 jours pour sa reprise, tous en tant que titulaire, alors que son entraîneur a préféré le laisser au repos pour la rencontre de Coupe prévue en milieu de semaine. Lorsqu’il est là, Victor Wembanyama profite toujours de ses mensurations pour nettoyer le cercle. Mais on le voit aussi de plus en plus actif dans le périmètre pour venir gêner les extérieurs adverses après un switch défensif. Avec ses longs bras, il peut contrer des tirs même lorsqu’il est à deux pas de son adversaire et cela débouche souvent sur des situations de contre-attaque cadeau pour l’ASVEL. Non seulement il est long mais sa mobilité lui permet de suivre les guards qui tentent de le déborder. Ce n’est pas pour rien qu’il a terminé meilleur contreur de la saison en 2020-21 ou à la Coupe du Monde U19 l’été dernier. À l’instar d’un Giannis Antetokounmpo en NBA, on va vite le retrouver dans les discussions pour le trophée de Defensive Player of the Year s’il parvient à exporter cette qualité au niveau supérieur. Après cinq matchs en 2022, le bilan est clair : Wembanyama montre des choses jamais vues sur le terrain et est totalement à sa place en tant que starter d’une équipe d’EuroLeague à tout juste 18 ans.

Victor Wembanyama s’ouvre dans les médias

Pour aller avec ce retour en force sur le plan sportif, le clan Wembanyama a décidé d’ouvrir un peu les vannes aux médias. Le 11 février, il a notamment eu droit à une double page dans le journal L’Équipe pour le jour de sa reprise. L’occasion d’entrer un peu plus dans l’univers du nouveau crack du basket français grâce à une véritable immersion dans son quotidien dans un long entretien signé Yann Ohnona. Très protégé par sa famille et son agent depuis plusieurs années à juste titre, Victor est pourtant déjà bien rôdé à l’exercice médiatique. Que ce soit lors du Media Day de la LNB à Paris ou bien lors de sa première conférence de presse de la saison à Fos en décembre, l’intérieur fait preuve de beaucoup d’aisance devant les caméras et son propos dégage une sincérité et un profond amour pour son sport. C’est exactement pareil dans ce format écrit où il a notamment pu revenir sur ses différentes absences pour rassurer les fans sur son état de santé et son développement sur le plan physique.

« Il y a eu beaucoup de variables sur lesquelles je n’ai eu aucun contrôle. Je suis tombé malade sévèrement en début de saison. Pour le premier match d’EuroLeague le 1er octobre contre Kaunas, j’étais déjà mal et hors rythme. Ensuite, il y a eu cette blessure au doigt (fracture). Beaucoup jugent ces pépins problématiques. Or, presque aucun basketteur ne s’arrêterait, normalement, pour un doigt cassé, surtout à la main gauche. Avec mon entourage et le club, on a simplement un objectif et une stratégies communs. On veut prendre le temps. On ne voulait pas que je reprenne un coup, risquer que ça puisse faire de l’arthrose plus tard. On applique un principe de précaution. Ma contusion à l’omoplate, c’est pareil, léger. Si on s’arrête longtemps (depuis le 20 décembre), ce n’est pas parce que ça a du mal à guérir. Ces interruptions, je ne les passe pas à me reposer. On travaille dur, tous les jours, le basket, la muscu, les soins. Cela s’est vu à chacun de mes retours. Après la fracture, j’étais plus tonique. Je veux être sûr, à chaque fois, de revenir meilleur. »

Dans ce papier, on apprend également qu’il a pris de la masse, passant de 99 kilos lors de son arrivée en terre lyonnaise à 104 unités sur la balance aujourd’hui grâce au programme de Joseph Gomis et du staff villeurbannais. On plonge également dans sa passion pour le dessin, Star Wars ou encore les après-midis jeux de société en famille. Et comme tous les jeunes de son âge, Victor est également en train de passer le code de la route pour pouvoir prendre son indépendance. Cette récente ouverture publique s’est également manifestée par une apparition dans le programme de Kyle Hines dans le cadre de la promotion de l’EuroLeague. Face à un autre joueur professionnel et dans un anglais déjà impeccable, Wembanyama est justement revenu sur son exposition et les attentes placées en lui.

« Ce n’est pas vraiment une pression. Je sais que les gens ont des attentes très élevées me concernant mais je reste concentré sur moi-même et je ne laisse pas les bruits extérieurs venir perturber ma progression. Ça ne change pas ma façon de jouer. Je joue toujours à ma manière, je prends toujours du plaisir sur le terrain et j’espère que ça va continuer comme ça. »

Très lucide à propos de ses gros objectifs, le Frenchie n’a pas non plus exclu un retour sur le Vieux Continent à la fin de sa carrière, après avoir collecté un maximum de récompenses chez l’Oncle Sam. De quoi aimer encore plus l’un de nos futurs porte-drapeaux au niveau international en espérant évidemment pouvoir profiter de ses performances dans l’Hexagone le plus longtemps possible, avant et après son chapitre en NBA.

« J’ai toujours pensé que mon futur était en NBA. Je l’ai toujours pensé depuis que je suis très jeune. Mais à force de passer du temps en Europe, je me dis qu’un jour, si tout a marché comme je le voulais et que j’ai réussi à faire carrière en NBA, peut-être que j’aimerais revenir faire une dernière saison en Europe. Je me suis vraiment habitué au rythme de l’EuroLeague et au style de vie ici. »

LE MOIS DE FÉVRIER DE VICTOR WEMBANYAMA EN CHIFFRES

11 février vs Panathinaïkos (EuroLeague) : 5 points à 2/5 au tir dont 1/2 du parking, 5 rebonds, 1 passe, 4 contres, 1 turnover et 1 faute provoquée en 14 minutes

5 points à 2/5 au tir dont 1/2 du parking, 5 rebonds, 1 passe, 4 contres, 1 turnover et 1 faute provoquée en 14 minutes 13 février vs Monaco (championnat) : 6 points à 3/7 au tir dont 0/2 du parking, 6 rebonds, 1 interception, 1 turnover, 2 fautes personnelles et 3 fautes provoquées en 22 minutes

6 points à 3/7 au tir dont 0/2 du parking, 6 rebonds, 1 interception, 1 turnover, 2 fautes personnelles et 3 fautes provoquées en 22 minutes 16 février vs Vichy-Clermont (Coupe de France) : DNP

DNP 18 février vs Nanterre (championnat) : 6 points à 3/8 au tir dont 0/4 du parking, 3 rebonds dont 2 offensifs, 1 turnover et 2 fautes provoquées en 14 minutes

6 points à 3/8 au tir dont 0/4 du parking, 3 rebonds dont 2 offensifs, 1 turnover et 2 fautes provoquées en 14 minutes 20 février @ JL Bourg (championnat) : 5 points à 1/9 au tir dont 0/1 du parking et 3/3 aux lancers, 6 rebonds dont 2 offensifs, 1 contre, 1 interception, 3 turnovers, 2 fautes personnelles et 1 faute provoquée en 17 minutes.

5 points à 1/9 au tir dont 0/1 du parking et 3/3 aux lancers, 6 rebonds dont 2 offensifs, 1 contre, 1 interception, 3 turnovers, 2 fautes personnelles et 1 faute provoquée en 17 minutes. 24 février vs ALBA Berlin (EuroLeague) : 5 points à 2/5 au tir et 1/2 aux lancers, 4 rebonds, 1 passe, 1 interception, 2 turnovers, 4 fautes personnelles et 2 fautes provoquées en 20 minutes

C’est un véritable sans-faute qui nous a été proposé par Victor Wembanyama sur ce mois de février aussi bien sur les parquets que devant les micros. Maintenant qu’il a repris le rythme avec son club et affiché ses objectifs sur le plan personnel, on s’attend à le voir de plus en plus présent lors de cette fin de la saison pour conforter sa place de leader dans les mock draft 2023. On va également guetter l’annonce du roster de la Team World lors du prochain Nike Hoop Summit qui aura lieu à Portland le 8 avril prochain et qui oppose chaque année les meilleurs espoirs d’une génération lors d’un match d’exhibition scruté par les scouts.

