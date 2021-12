Jason Kidd voudrait que Luka Doncic râle moins auprès des arbitres : effectivement, c’est pas top de jouer à 4 contre 5 en défense

Luka Doncic, aussi exceptionnel qu’il soit, a pas mal tendance à discuter avec les arbitres pendant les matchs. Et visiblement, ce n’est pas trop du goût de Jason Kidd. Après la nouvelle défaite des Mavs vendredi contre les Pelicans, le coach de Dallas a remis les points sur les i.

« Oh mon dieu, que les arbitres sont mauvais. » Voilà ce qu’avait balancé Luka Doncic il y a quelques jours sur le parquet des Pels, juste avant la mi-temps. Vendredi, Luka a une nouvelle fois affronté l’équipe de la Nouvelle-Orléans et on imagine que son avis sur les officiels n’a pas changé depuis, même si le crew d’arbitres était lui différent. Frustré par le manque de coups de sifflet dans le match retour contre les Pelicans, et sans doute aussi par le niveau des Mavericks actuellement (défaite 107-91 contre NOLA), Doncic a enchaîné les discussions et autres pleurnicheries auprès des officiels. De quoi agacer un peu… son coach Jason Kidd. Qu’il ait raison ou non, Luka a tendance à rouspéter un peu trop aux yeux de son entraîneur, qui voudrait surtout voir sa star revenir plus vite en défense (via ESPN).

« J’aimerais qu’on joue plus en cinq-contre-cinq. Vous n’allez pas obtenir de coups de sifflet. Les arbitres, ils n’ont pas tendance à arrêter le jeu pour changer leurs décisions. Il faut comprendre qu’il y a des moments spécifiques dans le match – lors des arrêts de jeu – où vous pouvez parler aux arbitres. »

Râler moins, et surtout être plus malin pour éviter que l’équipe en paye le prix. Vendredi contre les Pelicans, les Mavericks sont tombés pour la sixième fois en huit matchs (et la troisième fois de suite à la maison), avec un Luka Doncic qui a connu une bien mauvaise soirée (21 points, 7/20 au tir, 0/6 de loin, 7 turnovers). Une soirée où il pensait mériter plus de coups de sifflet face aux nombreux contacts adverses, une soirée où les Mavs ont également encaissé 19 points en transition d’après les chiffres de mavs.com.

« La défense en transition est l’un des aspects sur lequel nous devons progresser. Si on réclame des coups de sifflet pendant que ça joue, cela nous pénalise. Certaines choses doivent être plus importantes. Je pense qu’on va comprendre de mieux en mieux à quel moment il faut parler aux arbitres. Toute l’équipe, pas juste Luka. »

La réponse de Luka Doncic ? « J. Kidd a raison, je dois arrêter de faire ça. » Sans doute plus facile à dire qu’à faire, surtout pour un joueur de sa stature qui prend forcément des coups. Luka parle beaucoup, parfois trop, parfois justement et parfois non. Mais aujourd’hui, la star slovène et les Mavericks ne doivent pas tomber dans ce jeu-là s’ils veulent sortir de cette mauvaise passe. Il faudra trouver des moyens plus productifs pour évacuer cette frustration ambiante, car Dallas va devoir se coltiner quelques gros clients en cette fin d’année 2021 : les Nets, les Bucks, le Jazz, sans oublier des équipes comme les Hornets, les Grizzlies ou encore les Lakers.

Contrairement à l’ancien coach des Mavs Rick Carlisle, qui avait publiquement dénoncé le mauvais traitement de Luka Doncic par les défenses pendant qu’il était encore en place, Jason Kidd a préféré mettre son phénomène devant ses responsabilités. À voir si ça va changer son comportement…

