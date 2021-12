Point COVID : dose de rappel, Javonte Green dans le protocole, LeBron James pas content… par ici les dernières news

La saison NBA 2021-22 continue d’avancer et malheureusement, le COVID continue lui de se frayer un chemin dans la Grande Ligue. Un nouveau joueur des Bulls vient d’intégrer le protocole sanitaire tandis que LeBron James – qui vient tout juste d’en sortir – a exprimé sa frustration concernant ses derniers jours loin des parquets. Allez, on fait un point rapide.

Pas de dose de rappel = tests les jours de match

De plus en plus, la NBA recommande aux joueurs vaccinés de recevoir une dose de rappel pour diminuer les chances d’attraper le COVID. Et désormais, la Grande Ligue met en place certaines dispositions pour les pousser à franchir le pas. D’après Shams Charania de The Athletic, les joueurs n’ayant pas reçu leur dose de rappel devront passer par la case tests les jours de match. Une disposition qui prendra effet dans une quinzaine de jours, à partir du 17 décembre prochain. Shams ajoute que cela vaut aussi pour les membres d’équipe, qui ne pourront plus être au contact des joueurs et voyager avec le groupe sans dose de rappel.

Sources: Beginning Dec. 17, NBA players who have not received booster COVID-19 dose will be subject to game day testing. Also on Dec. 17, team personnel who have yet to receive booster are no longer permitted to interact with players, travel with team or continue as Tier 1. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 4, 2021

Javonte Green à son tour dans le protocole COVID

Alors que Coby White se retrouve dans le protocole COVID et que Nikola Vucevic en est sorti y’a pas très longtemps, un autre membre des Bulls vient d’y entrer. Son nom ? Javonte Green. La nouvelle a été annoncée par Rob Schaefer de NBC Sports Chicago. Javonte devrait ainsi être éloigné de l’équipe pendant une bonne dizaine de jours et rater quatre ou cinq matchs. Titulaire lors des cinq dernières sorties de Chicago, Green remplace aujourd’hui Pat Williams, absent pour plusieurs mois à cause d’un bobo au poignet. L’énergie et la défense de Javonte risquent de manquer aux Taureaux lors des jours à venir.

Javonte Green has entered health and safety protocols, per injury report. Out vs. Nets — Rob Schaefer (@rob_schaef) December 3, 2021

LeBron James « confus, frustré, énervé »

Placé dans le protocole COVID avant le match à Sacramento en début de semaine puis sorti seulement deux jours plus tard, LeBron James s’est exprimé pour la première fois (le tweet avec les emoji poisson, désolé ça compte pas) suite à son faux test positif après le derby de Los Angeles cette nuit. Et visiblement, il n’a pas trop kiffé la manière avec laquelle tout ça a été géré par la Ligue.

« J’étais confus, frustré, énervé. Je ne pouvais rien faire à part rester chez moi jusqu’à hier après-midi à 16h, quand j’ai eu l’autorisation d’en sortir [du protocole, ndlr.]. […] Je savais que j’allais recevoir le feu vert, car je ne me sentais pas du tout malade. Je sais qu’on peut être asymptomatique, mais bon, si mon test était positif, alors qu’est-ce que ça veut dire ? Je trouve que cela a vraiment été mal géré. »

Quand LeBron dit que cela a été mal géré, il pointe notamment du doigt le fait que son test positif n’aurait jamais été confirmé avant qu’il ne soit placé à l’isolement.

« Ce qui m’a frustré, c’est que j’ai d’abord été testé négatif, et le second test fut positif. Habituellement, quand vous êtes testé positif, vous passez tout de suite un nouveau test pour être sûr. Mais cela n’a pas été le cas. J’ai tout de suite été placé à l’isolement et dans le protocole. »

"Confused, frustrated, angry…I knew I was going to get cleared. I thought it was handled very poorly." LeBron James with @LakersReporter on being in health and safety protocols the last few days. #LakeShow pic.twitter.com/NemhzyzJ5k — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) December 4, 2021

🤔Something is REAL 🐠 🐟 🎣 🐟🐠 going on — LeBron James (@KingJames) December 1, 2021

Voilà pour les dernières infos sponsorisées COVID. On espère devoir faire de moins en moins de points sur le virus mais il n’a visiblement pas encore décidé de nous laisser tranquilles.

