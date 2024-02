L’évènement de la nuit si vois êtes un habitant de l’Ohio, c’était le retour à la compétition de Darius Garland après plus d’un mois et demi d’arrêt. Pour fêter ça ? Donovan Mitchell en a collé 45 à la défense des Cavs.

Après en avoir posé 45 sur la truffe des Nets lors du NBA Paris Game, Donovan Mitchell a donc remis ça. Les Cavs sont désormais au complet – manque plus que LeBron – et une chose est sûre, quoiqu’il advienne : le patron à Cleveland se prénomme Donovan et il possède un surnom rappelant une tarentule. Cette nuit ? Les faiblards Pistons se présentaient à la Rocket Mortgage FieldHouse, et si l’équipe de Monty Williams n’a pas démérité, le fait que Danilo Gallinari soit votre meilleur scoreur en 2024 devrait être passible de prison ferme pour un GM.

45 points à 14/25 au tir dont 6/13 du parking et 11/12 aux lancers, 6 rebonds, 8 passes, 2 steals et 1 contre en 35 minutes

Une énorme perf en tout cas pour le All-Star des Cavs, dans un match où Darius Garland a rajouté 19 points pour son retour, dans un match où Killian Hayes n’a pas été convié (…), et pour une victoire qui fait passer les Cavs Top 4 de la Conférence Est, forts d’un mood assez fou et ce malgré les différentes absences ces dernières semaines.

En attendant de voir comment ces Cavs au complet peuvent tourner ? On vous laisse dans la toile tissée cette nuit par Donovan Mitchell, et bon courage pour vous dépatouiller.

Donovan Mitchell was LIGHTS OUT in the Cavs’ home win against the Pistons 🔥

45 PTS

8 AST

6 REB

6 3PM pic.twitter.com/4SpbVeQ0xC

— NBA (@NBA) February 1, 2024