Le récap de la nuit pour les flemmards : tout le monde monte tranquillement en régime, sauf Jared Dudley bien sûr

La NBA a donc repris ses marques mercredi, et s’il faudra quelques temps pour se faire à toutes ces nouveautés dues à la situation sanitaire, on a néanmoins pris un grand plaisir à se faire notre sixième nuit blanche basket depuis le 11 mars dernier. T’as pas réussi à mettre le réveil ? Ce qui suit est pour toi, ne dis pas merci ça fait plaisir.

Lakers – Wizards : pas de LeBron James, pas d’Anthony Davis, pas de John Wall, pas de Bradley Beal ni de Gilbert Arenas, autant vous dire que ce match perdait tout de suite pas mal de cachet. Mais ça c’était avant qu’un trio de futurs Hall Of Famers prenne les choses en main pour offrir la victoire aux Lakers après un match offensif et agréable. Dans deux jours les Clippers débarquent, il faudra être au complet et bien en forme.



pas de LeBron James, pas d’Anthony Davis, pas de John Wall, pas de Bradley Beal ni de Gilbert Arenas, autant vous dire que ce match perdait tout de suite pas mal de cachet. Mais ça c’était avant qu’un trio de futurs Hall Of Famers prenne les choses en main pour offrir la victoire aux Lakers après un match offensif et agréable. Dans deux jours les Clippers débarquent, il faudra être au complet et bien en forme. Clippers – Kings : pas de Pat Beverley, pas de Landry Shamet, pas de Montrezl Harrell, pas de Lou Williams, respiration. Une nouvelle chance pour Joakim Noah de cracher sa colère sur les parquets, une première mi-temps honteuse de Kawhi Leonard, un Paul George un peu plus constant, et au final une défaite face à des Kings qui retrouvaient notamment Richaun Holmes et Harrison Barnes. Magnifique derby californien mais en Floride, on n’y comprend absolument rien.

pas de Pat Beverley, pas de Landry Shamet, pas de Montrezl Harrell, pas de Lou Williams, respiration. Une nouvelle chance pour Joakim Noah de cracher sa colère sur les parquets, une première mi-temps honteuse de Kawhi Leonard, un Paul George un peu plus constant, et au final une défaite face à des Kings qui retrouvaient notamment Richaun Holmes et Harrison Barnes. Magnifique derby californien mais en Floride, on n’y comprend absolument rien. Nets – Jazz : un gros duel entre Rudy Gobert et Jarrett Allen, un nouveau bon petit match de Caris LeVert, toujours pas de Jamal Crawford et Timothé Luwawu-Cabarrot qui en chie un max. Victoire du Jazz, qui devrait logiquement rester à Orlando un tout petit peu plus longtemps que les Nets.

: un gros duel entre Rudy Gobert et Jarrett Allen, un nouveau bon petit match de Caris LeVert, toujours pas de Jamal Crawford et Timothé Luwawu-Cabarrot qui en chie un max. Victoire du Jazz, qui devrait logiquement rester à Orlando un tout petit peu plus longtemps que les Nets. Nuggets – Magic : le match des comebacks. Mike Malone a enfin pu compter sur tout son roster ou presque (ne manquait que Gary Harris et Monte Morris), on a d’ailleurs pu apprécier la grande forme de Jamal Murray et Michael Porter Jr., alors que côté Magic si Vavane est encore bourré de son dernier barbeuk, c’est surtout le retour de Jonathan Isaac qui nous a mis le smile. Victoire d’Orlando mais dans un match où Nikola Jokic n’a même pas daigné rentrer un tir, disons que c’est un peu biaisé.

le match des comebacks. Mike Malone a enfin pu compter sur tout son roster ou presque (ne manquait que Gary Harris et Monte Morris), on a d’ailleurs pu apprécier la grande forme de Jamal Murray et Michael Porter Jr., alors que côté Magic si Vavane est encore bourré de son dernier barbeuk, c’est surtout le retour de Jonathan Isaac qui nous a mis le smile. Victoire d’Orlando mais dans un match où Nikola Jokic n’a même pas daigné rentrer un tir, disons que c’est un peu biaisé. Bucks – Pelicans : Giannis Antetokounmpo est toujours aussi vénère même quand tout le monde s’en fout, mais ce sont bien les Pelicans qui terminent leur programme avec une victoire. Merci J.J. Redick et merci les rotations, tout le monde s’est amusé et c’était d’ailleurs le seul objectif avec celui ne ne pas se faire de bobo avant la vraie reprise jeudi face au Jazz. Hâte ? A votre avis.



Giannis Antetokounmpo est toujours aussi vénère même quand tout le monde s’en fout, mais ce sont bien les Pelicans qui terminent leur programme avec une victoire. Merci J.J. Redick et merci les rotations, tout le monde s’est amusé et c’était d’ailleurs le seul objectif avec celui ne ne pas se faire de bobo avant la vraie reprise jeudi face au Jazz. Hâte ? A votre avis. Le retour de Jonathan Isaac

Le All-Star Game des génies

Le Top 5 pour les amateurs de sensations douces et/ou fortes (à venir)

Le point sur la TTFL (MÊME SI CA NE COMMENCE QUE LE 30 JUILLET NOM DE DIEU)

Voilà voilà, comme dirait le meilleur d’entre nous, et nous on se retrouve – déjà – ce soir à partir de 18h pour vivre de nouvelles aventures dans le monde merveilleux de Mickey, les dernières avant les choses sérieuses, enfin on espère.