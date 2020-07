NBA Top 5 : Kostas Antetokounmpo a pris son élan, et la suite est interdite au fan club de Troy Brown Jr.

Qui dit retour de la NBA dit retour de vos Top 10 ou Top 5 matinaux. Envoyez la dose quotidienne de bonheur, ça passe toujours entre deux biscottes.



Double-dose de Rudy Gobert ce matin dans votre Top 5. La bise à Jarrett Allen dont tout l’arbre généalogique a été sali pour la 352ème fois de sa carrière, alors que Donovan Mitchell nous a fait oublier quatre mois d’embrouilles avec une délicieuse no-look pass pour son nouveau best friend. On apprécie également ce matin le presque poster de James Ennis sur Michael porter Jr., un joueur talentueux s’est caché dans cette phrase, à vous de le retrouver. Autre habitué des highlights depuis le début de ces excitants scrimmages : DaQuan Jeffries, bon petit dragster made in Kings et qui a encore joué sous Red Bull hier, alors que c’est une nouvelle fois un Antetokounmpo qui squatte le Top, Kostas cette fois-ci, grâce à une énorme crêpe posée sur Troy Brown Jr. à une altitude et dans un hang time que l’on qualifiera d’antetokounmpesques.

Allez, on reprend doucement nos petites habitudes, nos petites vidéos du matin, et on se donne donc rendez-vous dès ce soir pour l’Acte 7, dernier du nom dans la catégorie pré-saison pour monter en température mais pas trop, faudrait pas qu’on reste à la porte de la bulle.