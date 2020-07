TrashTalk Fantasy League : Danuel House Jr. sur le podium, en voilà une magnifique dédicace à Mickey

Une nuit de NBA ? Une nuit pleine de scores de TrashTalk Fantasy League ! Comme vous le savez déjà la pré-saison n’entre pas en compte dans le game, on attend tranquillement le 30 juillet, mais cette reprise c’est l’occasion de se remettre un peu dans le bain et de compter les stats à notre façon, on est sûr que tu vois de quoi on parle. Pour reprendre le rythme, tout simplement.

# Ils ont fait le boulot

– James Harden : 40 points



– Jonas Valancunias : 35 points

– Danuel House Jr. : 30 points

– Kyle Anderson et Steven Adams : 29 points

– Tobias Harris et Serge Ibaka : 27 points

– Ben Simmons : 26 points

– Shai Gilgeous-Alexander : 23 points

– Enes Kanter et Terence Davis : 22 points

# Ils doivent mieux faire

– Kyle Lowry : 21 points

– Pascal Siakam : 16 points

– Joel Embiid et Danilo Gallinari : 13 points

– Jaren Jackson Jr. : 12 points

– Russell Westbrook : 11 points

– Ja Morant et Jaylen Brown : 10 points

– Chris Paul : 7 points

– Jayson Tatum : 4 points

– Kemba Walker et Marc Gasol : 78 kilos

# Le programme de ce soir