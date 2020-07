Le récap de la nuit pour les flemmards : LeBron, Gérard, Dion, Luka, Melo… les Hall Of Famers étaient de sortie cette nuit

La NBA a donc repris ses marques mercredi, et s’il faudra quelques temps pour se faire à toutes ces nouveautés dues à la situation sanitaire, on a néanmoins pris un grand plaisir à se faire notre deuxième nuit blanche basket depuis le 11 mars dernier. T’as pas réussi à mettre le réveil ? Ce qui suit est pour toi, ne dis pas merci ça fait plaisir.

Bucks – Spurs (récap juste ici) : grande nouvelle, Giannis Antetokounmpo est toujours disproportionné pour notre bonne vieille planète. Premier match et première mixtape face à des Spurs courageux mais limités, Gregg Popovich résiste au virus et ne devrait pas rester longtemps à Orlando si la logique est respectée. Les Bucks, eux, sont déjà pleins de certitudes, qu’elle ets belle cette conclusion hâtive.

Voilà voilà, comme dirait le meilleur d’entre nous, et nous on se retrouve – déjà – ce soir à partir de 21h30 pour vivre de nouvelles aventures dans le monde merveilleux de Mickey, avec notamment un duel entre les Rockets et les Raptors. Miam miam.