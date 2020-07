TrashTalk Fantasy League : les deux stars des Mavs ne sont pas forcément celles auxquelles on pense

Une nuit de NBA ? Une nuit pleine de scores de TrashTalk Fantasy League ! Comme vous le savez déjà la pré-saison n’entre pas en compte dans game, on attend tranquillement le 30 juillet, mais cette reprise c’est l’occasion de se remettre un peu dans le bain et de compter les stats à notre façon, on est sûr que tu vois de quoi on parle. Pour reprendre le rythme, tout simplement.

# Ils ont fait le boulot

– Seth Curry et Boban Marjanovic : 38 points



– Brook Lopez : 34 points

– Donovan Mitchell : 31 points

– Giannis Antetokounmpo : 30 points

– Jusuf Nurkic : 28 points

– Deandre Ayton : 27 points

– Khris Middleton et LeBron James : 25 points

– Mario Hezonja et Luka Doncic : 24 points

– Mikal Bridges et Cameron Payne : 21 points

# Ils doivent mieux faire

– Dejounte Murray : 19 points

– DeMar DeRozan, Mike Conley et Anthony Davis : 17 points

– Malcolm Brogdon : 16 points

– Devin Booker et Rudy Gobert : 14 points

– Carmelo Anthony : 12 points

– Kristaps Porzingis : 11 points

– CJ McCollum : 8 points

– Damian Lillard et Victor Oladipo : 7 points

– Eric Bledsoe, Hassan Whiteside, Domantas Sabonis et Myles Turner : 0 point

# Le programme de ce soir