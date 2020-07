Zion Williamson fait son grand retour dans la bulle : on va bientôt savoir si les arceaux de Mickey sont assez solides

Il y a une dizaine de jours, Zion Williamson quittait la bulle en urgence. On apprend aujourd’hui que le phénomène vient de réintégrer le monde de Mickey. Voilà qui va redonner le sourire aux fans des Pelicans et à Adam Silver.

Zion Williamson fait évidemment partie des grandes attractions de la reprise de la NBA dans la bulle floridienne. Du coup, quand il a quitté cette dernière récemment pour une urgence familiale, on a tous eu un peu peur de ne pas le revoir, même si les Pelicans avaient annoncé qu’il comptait revenir à Orlando. Eh bien, sachez que son retour à Disney World est officiel. C’est Andrew Lopez d’ESPN qui annonce la nouvelle. Zion a en effet rejoint le campus vendredi et doit désormais passer par la traditionnelle période de quarantaine avant de pouvoir rejoindre son équipe. La bonne nouvelle pour les Pelicans, c’est que Williamson a bien respecté le protocole pendant son absence. Il s’est fait tester tous les jours concernant le COVID et tous les tests sont négatifs. Cela signifie que sa période de quarantaine devrait être limitée à quatre jours seulement, et non une dizaine. De quoi espérer un retour assez rapide pour le nouveau monstre de la Nouvelle-Orléans, même si les Pelicans vont clairement y aller mollo avec lui. Seulement une vingtaine de matchs joués cette année, une longue pause liée à la suspension de la saison, et puis un nouveau break pour une urgence familiale, ça fait beaucoup de coupures alors aucun risque ne sera pris par la franchise de NOLA.

Avec les quatre jours de quarantaine, Zion Williamson sera indisponible pour les prochains matchs de préparation, mais pourrait être autorisé à jouer lors de la première rencontre de saison régulière face au Jazz le 30 juillet. Cependant, si l’on en croit ESPN, la participation de Zion à cette opposition contre Utah est incertaine, même s’il a le feu vert de la NBA. Encore une fois, pas de risque, bien que les Pelicans n’aient que huit rencontres pour espérer se retrouver en position d’atteindre les Playoffs. Actuellement dixièmes à l’Ouest avec un bilan de 28 victoires pour 36 défaites, Zion et ses potes possèdent un retard de 3,5 matchs sur le huitième, Memphis. La Nouvelle-Orléans sera en concurrence avec Portland et Sacramento dans la chasse au grizzly, sans oublier San Antonio voire Phoenix. Vu leur calendrier très abordable (Jazz, Clippers, Grizzlies, Kings, Wizards, Spurs, Kings, Magic), les Pels semblent en bonne position pour faire un run, mais leurs chances d’atteindre les Playoffs dépendent tout de même de la présence de Williamson, qui a galvanisé son équipe cette saison quand il était sur le terrain. 23,6 points de moyenne, 6,8 rebonds, quasiment 59% de réussite au tir, on peut dire qu’il n’a pas perdu du temps pour faire des dégâts en NBA.

Zion Williamson est officiellement de retour, reste à voir à quel moment on le verra sur les parquets d’Orlando. Le 30 juillet ? Un peu plus tard ? Allez, un peu de patience, c’est pour bientôt.

Source texte : ESPN