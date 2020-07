Lou Williams et Austin Rivers contraints de quitter la bulle : pas très cool comme info mais on devrait vite les revoir

Nouvelle absence chez les Clippers ! Après Patrick Beverley et Montrezl Harrell, Lou Williams a aussi été contraint de quitter Orlando pour raisons personnelles. Les Rockets enregistrent quant à eux un premier départ avec celui d’Austin Rivers. Mais les deux devraient être de retour en Floride prochainement.

On commence à s’habituer à voir des joueurs sortir de la bulle. Et c’est malheureusement au tour de Lou Williams et d’Austin Rivers de quitter la Floride. Aucune histoire de blessure, ni de COVID, mais des urgences familiales à gérer. Vos absences respectives sont excusées. On se croirait revenu à l’époque du collège où il fallait absolument donner un billet avec un motif en cas d’absence. Parti vendredi, Rivers n’a pas participé au premier scrimmage entre les Rockets et les Raptors hier. Et pour rappel, côté Clippers, Patrick Beverley et Montrezl Harrell avaient aussi dû quitter le campus d’Orlando pour des raisons similaires à celles de Williams. Vous ajoutez à cela les absences de Landry Shamet et d’Ivica Zubac et vous obtenez une équipe de Los Angeles qui perd un peu de sa splendeur en ce moment. Néanmoins, Rivers et Williams pourraient vite être de retour. Peut-être même dès ce week-end pour le fils du Doc, d’après Shams Charania.

Rockets' Austin Rivers expects to return to the Orlando bubble sometime this weekend, sources said. https://t.co/eMpEYuha8a — Shams Charania (@ShamsCharania) July 24, 2020

Chez les Rockets, on espère que le retour de Rivers fils se fera le plus rapidement possible afin de pouvoir être opérationnel pour la reprise de la saison régulière, le 31 juillet contre Dallas. L’ancien des Clippers est un pion qui compte dans la second unit de Houston. Quant à la participation de Williams, auteur de 22 pions dans la victoire de Los Angeles contre Orlando mercredi, celle-ci est incertaine. Surtout que les Clippers débutent dès le 30 juillet face aux Lakers. La confrontation est assez belle sur le papier, si tout le monde pouvait être au complet. Et la situation est similaire pour Harrell (qui a annoncé hier qu’il était sur le point de revenir) et Beverley. En cas de retour à Orlando, une période de quarantaine doit être observée.

Avec toutes ces absences, Doc Rivers va devoir se débrouiller, une habitude pour lui. Le coach de L.A. n’a cessé de s’adapter cette saison, entre les blessures et le load management. Mais le Doc semble totalement compréhensif, comme le rapporte le Los Angeles Times.

« Je pense que la Ligue a appris ce que les équipes savaient déjà, c’est bien plus que du basket. Les gars ont une vie. Que ce soit un problème familial, lié à un enfant ou à une femme, quoi que ce soit, il y a des soucis qui arrivent dans la vie de ces gars-là. »

Bien dit, Doc. La récente arrivée de Marcus Morris doit aussi avoir quelque peu rassuré le coach des Clippers. Mais il est clair qu’avec toutes ces absences, la préparation de la franchise de Los Angeles est perturbée, elle qui possède de très grosses ambitions à Orlando.

Source texte : Shams Charania / Los Angeles Times