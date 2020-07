La NBA annonce que les fans participeront virtuellement aux rencontres : c’est où qu’on peut poser une candidature ?

Beaucoup de nouveautés pour cette reprise du côté d’Orlando. Afin de maintenir un lien entre le public et les joueurs, la NBA va ainsi faire participer… virtuellement le public. Des spectateurs visibles sur les écrans autour des parquets, des angles de caméras inédits… Beaucoup de nouveautés, et le contenu semble alléchant sur le papier.

Steven Adams s’en était récemment inquiété, l’absence du public pourrait par exemple entrainer une augmentation du nombre de fautes techniques sifflées à cause du silence rendant toutes les paroles des joueurs audibles. Pas de spectateurs lors de cette reprise à Orlando. Mais la Ligue souhaite remédier à ce problème, histoire quand d’avoir une meilleure ambiance qu’à Detroit par exemple où l’on connait bien ce problème, tout au long de la saison. La NBA a donc annoncé vendredi plusieurs mesures pour permettre aux fans de participer virtuellement aux rencontres.

« En collaboration avec nos partenaires de diffusion et de technologie, nous sommes ravis de dévoiler une série d’améliorations qui rapprocheront les fans et leur permettront de personnaliser leur expérience de visionnage d’un match. Notre objectif est de créer une expérience agréable et immersive où les fans peuvent interagir les uns avec les autres et maintenir un sentiment de communauté alors que nous redémarrons la saison dans ces circonstances uniques et difficiles. » – Sara Zuckert, chargée des innovations télévisuelles pour la NBA (via ESPN).

Des écrans vidéos seront donc intégrés aux trois terrains d’Orlando et ce sont près de 300 spectateurs qui pourront apparaître sur ces énormes écrans disposés autour des parquets. On signe direct pour voir Alex admirer un buzzer beater de Devin Booker ou même Spike Lee qui…non rien. De plus, ces « supporters » pourront interagir numériquement à travers le « Mode Ensemble », proposé par Microsoft. La Ligue indique que cela permettra aux fans de ressentir un effet de foule plutôt que d’être seuls à la maison. Autre initiative, les fans auront la possibilité d’applaudir et d’avoir une influence sur les effets visuels. En utilisant l’application ou le site internet de la NBA ou via Twitter. Mais attention, pour avoir accès à tout cela, il faudra attendre la « vraie » reprise et le match entre le Jazz et les Pelicans de jeudi prochain. Et on ne devrait d’ailleurs rien manquer de cette fin de saison. Près de 30 caméras seront disposées sur les parquets, y compris certaines totalement robotisées « offrant aux téléspectateurs des angles jamais vu auparavant » d’après ESPN.

Mais si mamie, c’est beau le progrès ! On s’apprête donc à vivre une expérience totalement inédite en Floride et on jalouse même un peu les petits chanceux disposant d’une salle cinéma à domicile. Mais le principal est ailleurs, avoir du spectacle sur le terrain et vivre une magnifique fin de saison.

Source texte : ESPN / USA Today