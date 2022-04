Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les Sixers devraient monter en puissance avant les Playoffs mais ils préfèrent perdre à Detroit

Petite nuit en NBA mais… quelle nuit ! Cinq matchs, trois chocs et demi et des perfs plus que notables, dans la course au trophée de MVP, dans celle des Playoffs et dans celle de la Lottery. On fait le point, tintintin, on fait le gros gros point.

# Les résultats de la nuit

Bulls – Clippers : 135-130

Hawks – Cavs : 131-107

Nets – Bucks : 117-120

Pistons – Sixers : 102-94

Jazz – Lakers : 122-109

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

Je sais c’est anecdotique pour beaucoup mais… Cross court main gauche parfaitement placée dans le shooting space de Bogdanovic, elle est somptueuse cette passe de Trae.pic.twitter.com/O8qDyZcg3O — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 1, 2022

La faute de Middleton qui l’a mené à son expulsion.pic.twitter.com/qSDeQQXMX6 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 1, 2022

Officiel : avec la victoire des Hawks cette nuit, les Wizards et Knicks sont éliminés de la course au Playin Tournament. Les places 7-8-9-10 se joueront donc entre les Hawks, Hornets, Nets, Cavs, avec les Raptors et Bulls encore à proche distance aux places 6 et 5. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 1, 2022

OFFICIEL : avec ce shoot monstrueux, Giannis est le nouveau meilleur scoreur all time de l’histoire des Bucks !! 🔥 Il dépasse Kareem Abdul-Jabbar, qui avait 14 211 points. pic.twitter.com/H6VpCEbdMb — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 1, 2022

LE SHOOT XXL DE GIANNIS POUR EMMENER LES BUCKS EN PROLONGATION !! 🔥🔥🔥pic.twitter.com/62T1ZuFNM9 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 1, 2022

Le timing est parfait. Au lieu de laisse Wes Matthews sur une île déserte face à KD, Giannis fonce doubler et conteste un tir compliqué de Durant.pic.twitter.com/m1TINVVcbX — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 1, 2022

Mardi à Philadelphie : 40 points

14 rebonds

6 passes

3 contres

Le contre de la victoire

16/24 au tir

7/10 aux lancers Jeudi à Brooklyn : 44 points

14 rebonds

6 passes

Le trois points de la prolongation

Les lancers de la victoire

14/21au tir

15/19 aux lancers M……? pic.twitter.com/3sVyOdnI2I — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 1, 2022

J’ai aucun problème si Jokic est MVP. J’ai aucun problème si Embiid est MVP. J’ai aucun problème si Giannis est MVP. C’est une course incroyable cette année. Votez pour qui vous voulez, moi je vais juste profiter et halluciner devant ces gars mdr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 1, 2022

