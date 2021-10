Résumé NBA (scores, stats, highlights) : le Big Three des Lakers réuni pour la première fois, ça veut dire que la reprise approche

Toute petite nuit en NBA avec deux matchs seulement au programme, et si à Washington les Raptors avaient décidé de laisser quelques cadres au repos, à Los Angeles on a enfin pu voir le roster des Lakers au complet, enfin presque. On fait le point sur ce qu’il ne fallait pas rater cette nuit et on enchaine, parce qu’on a une très, très, très grosse journée de prévue.

# Les résultats de la nuit

Wizards – Raptors : 108-113

Lakers – Warriors : 99-109

# Ce qu’il faut retenir

En visite dans la capitale, les Raptors avaient choisi de laisser OG Anunoby, Fred VanVleet et Pascal Siakam au repos, ce qui a permis à Malachi Flynn de préchauffer encore un peu plus et à… Sam Dekker, oui oui le Shaqtin humain, de passer le nez à la fenêtre.

Côté Wizards Kyle Kuzma semble plus en forme que jamais et devrait donc claquer un 3/17 au prochain match, ses deux anciens teammates des Lakers semblent également dans le rythme mais pas Bradley Beal, qui nous a gratifié cette nuit d’un délicieux 1/11 au tir.

LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook étaient sur le terrain à l’entre-deux, accompagnés de Carmelo Anthony, et Dwight Howard et Rajon Rondo sont sortis du banc. On a compté, ça fait environ 857 étoiles de All-Star.

Mais les Lakers ont perdu leur cinquième match en autant de sorties face à des Warriors pourtant privés de Stephen Curry.

# Quelques images pour égayer votre journée

Trez throws it DOWN…all tied up with 6 minutes left on @NBATV. pic.twitter.com/5DVQRpghAF — NBA (@NBA) October 13, 2021

Clutch And-1.

13 PTS in the 4th. Malachi Flynn getting it done late in the @Raptors win. #NBAPreseason pic.twitter.com/907gYTLE2Z — NBA (@NBA) October 13, 2021

Malachi Flynn & Sam Dekker power the @Raptors comeback!@malachiflynn: 13 in 4Q (22 in game)@dekker: 12 in 4Q (18 in game, 7-10 FGM) pic.twitter.com/F3tFtrKmmM — NBA (@NBA) October 13, 2021

3 straight Bron buckets on TNT! 💪 pic.twitter.com/fZKNlAQPO8 — NBA (@NBA) October 13, 2021

Jordan Poole’s 3-level scoring on display 🔥@warriors battling back on TNT pic.twitter.com/Qcd4KjrplA — NBA (@NBA) October 13, 2021

Iguodala behind-the-back.

Poole hesi and hammer. Fun one in LA.. 4Q underway on TNT 🍿 pic.twitter.com/stQ3c1Q5Ik — NBA (@NBA) October 13, 2021

# Le Top 10 de la nuit

A retrouver en cliquant sur ce lien magique ASAP

# Le programme de ce soir

23h : Suns – Blazers

0h30 : Hornets – Mavericks

1h : Pacers – Grizzlies

1h : Magic – Celtics

1h30 : Knicks – Pistons

2h : Thunder – Nuggets

3h : Jazz – Bucks

On remet ça ce soir et de bonne heure pour l’antépénultième soirée de pré-saison, avant un week-end bien mérité qui introduira le vrai début des choses sérieuses. D’ici là ? Prenez soin de vous, capitalisez vos heures de sommeil, on en aura tous besoin.