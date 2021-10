Terance Mann prolongé par les Clippers : 2 ans et 22 millions de dollars, on s’attendait pourtant à un contrat max après ses Playoffs

Révélation des Clippers la saison dernière et auteur de gros Playoffs, Terance Mann vient de décrocher un nouveau contrat avec la franchise californienne. Spoiler, le gamin a reçu une sacrée augmentation.

Deux ans, 22 millions de dollars, contrat garanti à 100%. Voilà le nouveau deal entre les Clippers et Terance Mann, à qui il reste deux années sur son contrat actuel. La nouvelle a été annoncée par ESPN. Pour les génies en maths, on est donc aux alentours des 11 millions par saison à partir de la campagne 2023-24 (10,5 et 11,5), c’est-à-dire en gros six fois plus que le salaire de Mann pour la saison à venir. En effet, Terance est aujourd’hui payé 1,8 million de dollars, et touchera 1,9 million la saison prochaine avant de basculer sur son nouveau contrat. L’augmentation est donc très nette, et elle tombe juste après la belle saison 2020-21 du joueur des Clippers. Avec 7 points, 3,6 rebonds, 1,6 passe à 51% au tir, 42% du parking et 83% aux lancers-francs, Mann a non seulement montré de jolis progrès dans les chiffres mais il est surtout devenu une pièce comptant de plus en plus dans le collectif des Clippers, à travers notamment sa grosse énergie en sortie de banc et sa polyvalence. Et pour ceux qui n’avaient pas remarqué le bonhomme en régulière, ils n’ont pas pu le rater en Playoffs, où l’ami Terance a véritablement explosé. On se souvient de sa contribution dans le Game 7 du premier tour face aux Mavericks, mais on se souvient surtout de sa fin de série face au Jazz, après la blessure de Kawhi Leonard. Propulsé dans le cinq majeur, Mann est monté sur Rudy Gobert, a flex bien comme il faut, avant de délivrer une masterclass aussi folle que surprenante : le fameux « Terance Mann Game », avec ses… 39 points à 7/10 du parking dans la sixième manche. Personne n’a oublié cette soirée complètement folle à Los Angeles, même si les Clippers sont ensuite tombés face aux Suns en Finale de Conférence Ouest, dans une série où Mann a jeté ses dernières forces dans la bataille.

Avec l’absence longue durée de la superstar Kawhi Leonard, Terance Mann devrait logiquement avoir bien plus de responsabilités en saison régulière que l’an passé. Reste à voir s’il sera intégré dans le cinq où si le coach Tyronn Lue veut le garder dans un rôle de booster en sortie de banc, mais il est clair que Mann a une belle tête de MIP potentiel. Pas mal de managers voient l’extérieur de 24 ans des Clippers exploser cette saison, et même si ça ne fait ni chaud ni froid à Terance, ça montre bien qu’il a désormais une vraie petite cote à travers la NBA. Quelque part, on se dit que les Clippers ont décidé de le prolonger tout de suite pour éviter de devoir lui offrir un trop gros contrat à l’avenir dans le cas où sa progression se confirme. Car faut pas oublier que le proprio Steve Ballmer allonge déjà beaucoup de billets pour son roster aujourd’hui avec notamment les contrats max de Kawhi et Paul George, sans oublier la nouvelle arène sur le point d’être construite pour les Clippers. Donc oui, l’augmentation est significative pour Mann, 48e choix de draft on le rappelle, mais la franchise californienne s’est surtout assurée d’avoir Terance sous contrat jusqu’en 2025 minimum, avec un salaire de 11,5 millions maximum. Plutôt une bonne affaire.

Depuis le magnifique parcours des Clippers lors des Playoffs 2021, les prolongations de contrat s’enchaînent à Los Angeles : Reggie Jackson, Nicolas Batum, et désormais Terance Mann. Preuve que Steve Ballmer et Lawrence Frank (président des opérations basket) misent sur la continuité et croient en leur groupe actuel.

