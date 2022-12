LaMelo Ball is back, il a joué plus de trois matchs de suite sans se blesser et il est efficace. Et vous savez quoi ? Ceci sont les trois seules bonnes nouvelles entendues à Charlotte depuis le début de la saison.

LaMelo LaFrance avait raté quasiment un mois de compétition et n’avait débuté sa saison que le 13 novembre. Puis il s’était (re)blessé à la cheville au bout de trois matchs et s’en est retourné à l’infirmerie pour… quasiment un mois. Les calculs sont bons Kevin, ça fait donc trois matchs en presque deux mois pour le crack local, et à Charlotte on tirait quand même pas mal la gueule car les défaites se superposaient depuis quelques semaines à une bonne envie de pioncer devant les matchs des Hornets.

Mais alleluia, depuis la réception de Detroit (et de son meneur Hall Of Famer) la semaine passée, LaMelo is back ! LaMelo is back et il a faim, LaMelo is back et il fait les choses bien, visez plutôt cette petite infographie faite par nos soins (pas du tout) :

Saignant offensivement, aucun mal à trouver les copains et encore moins quand c’est pour squatter le Top 10 (coucou Kai Jones), pas trop dispendieux alors que c’est à la base l’un des aspects les plus “à taffer” de son jeu (7 ballons perdus en 4 matchs), bref le retour de Lam est à ranger au rayon des satisfactions, encore plus depuis cette nuit puisque les Frelons ont réussi l’immense exploit de… gagner un match de basket contre une équipe de basket, en l’occurrence les Kings, ce qui ne leur était plus arrivé depuis 17 jours et un succès face à Washington.

Une belle relation avec Théo Maledon, une victoire acquise après un énorme dernier quart (16 points dont 4 threes) face à l’une des équipes en forme de la Ligue histoire de rajouter un peu de piquant, et si le duo De’Aaron Fox / Domantas Sabonis a relativement graillé sur la tête de leurs défenseurs, LaMelo Ball a pu compter cette fois-ci sur un Gordon Hayward en recherche de sensation ou un Kelly Oubre Jr. qui file toujours autant de frissons.

Les Hornets ne sont plus derniers de NBA et ont refilé la gâche aux Pistons, LaMelo Ball est de retour en forme et Charlotte se remet à gagner. Est-ce signe d’un retour en grâce de la franchise de Michael Jordan cette saison ? Pas du tout, mais quelques fans ont retrouvé leur leader et ont enfin pu respirer un peu, c’est déjà ça.