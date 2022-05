La nouvelle est tombée cette nuit. En qualité de propriétaire et président des Hornets, Michael Jordan a renouvelé sa confiance à Mitch Kupchak. Actuel directeur des opérations basket et GM, ce dernier est prolongé pour plusieurs saisons.

À première vue, le travail réalisé par Mitch Kupchak depuis son arrivée en 2018 est loin d’être déconnant. Récupération de Miles Bridges via l’échange du choix numéro 11 de la Draft aka Shai Gilgeous-Alexander, sélection de LaMelo Ball… ça en fait des jeunes joueurs de talent ramenés en Caroline du Nord. Pourtant, sur le plan sportif, c’est un peu moins reluisant. Bien sûr que développer un groupe prend un certain temps, mais les ambitions printanières de Charlotte n’ont toujours pas été atteintes. Deux échecs consécutifs en Play-in, comme dirait un certain Jeff Tuche, « Tu peux rater deux fois mais pas trois. » Manqué, le GM a dû remercier son coach, James Borrego, il y a une dizaine de jours. Le choix de prolonger Kupchak dans la foulée apparaît alors comme une belle marque de confiance puisque Michael Jordan a probablement dû taper du poing sur la table après la défaite au play-in. Le groupe est carrément encourageant mais, sans expérience des Playoffs, ça va vite plafonner et Mike ne veut pas de ça. C’est un gagnant le type, mais pas besoin de le rappeler. Vous commencez à voir le tableau : il fallait sans doute sortir quelqu’un et Kupchak a appuyé sur le siège éjectable de son tacticien avant que son propre cas ne soit mis sur la table. Et oui, personne n’a oublié la dernière Free Agency des Hornets.

Mitch Kupchak said he has agreed to a multi-year extension and will be with the #Hornets for the foreseeable future. Joked it’s for better or worse. — Rod Boone (@rodboone) May 19, 2022

On part donc sur plusieurs années supplémentaires avec Mitch aux commandes en Caroline du Nord, si tout se passe bien. Quels seront les gros chantiers du monsieur pendant ce laps de temps ? Et bien faire des Hornets une équipe qui gagne, ni plus ni moins. Et par gagner, on n’entend pas des victoires à l’heure de la Saint-Valentin. On parle plutôt d’une aventure qui se termine au bout de la saison. Depuis 2018, il a le mérite d’avoir accumulé une partie des ingrédients nécessaires. Lui reste néanmoins quelques affaires à boucler : Gordon Hayward, restera ou restera pas ? Quid de la venue d’un intérieur dominant pour envoyer du pâté et se faire régaler tous les soirs par LaMelo ? Il va falloir sortir les fichiers Excel, la calculette et les Dolipranes pour étudier tout ça et créer un groupe largement plus pimpé en octobre prochain. Et on n’oublie pas la recherche d’un coach, car c’est bien beau mais il faudra bien mettre quelqu’un à la baguette de ce groupe. Les entretiens ont commencé, on parle de Mike D’Antoni, Kenny Atkinson, Terry Stotts… qui sera l’heureux élu ? Mystère. Dans tous les cas, Mitch Kupchak a la confiance de sa direction et c’est déjà un gros avantage pour pouvoir travailler dans des conditions optimales.

Mitch Kupchak chez les Hornets, c’est une histoire d’amour qui continuera encore un certain temps. La confiance règne et les bons choix en matière de Draft et de transferts payent. Reste maintenant à passer ce cap qui prive actuellement Charlotte des Playoffs. La tâche ne sera pas simple mais elle n’est pas impossible, surtout quand on voit le talent déjà présent en Caroline du Nord.

Source : Twitter @rodboone