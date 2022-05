À un peu plus de trois mois du début de l’Euro, on commence à y avoir plus clair sur les joueurs qui représenteront le maillot tricolore cet été. Bonne nouvelle pour Vincent Collet, Rudy Gobert sera de la partie !

On savait déjà que Evan Fournier serait dans le groupe France, on savait aussi que Nicolas Batum avait décidé de faire l’impasse cette fois-ci, les projecteurs se sont donc logiquement tournés vers Rudy Gobert, dernier cadre NBA ayant à décider de sa participation ou non à l’Euro 2022. Si la présence de l’intérieur a longtemps été incertaine, le natif de Saint-Quentin a finalement choisi d’évoluer une fois de plus avec le maillot au coq ! Une nouvelle quasiment officialisée via les réseaux sociaux où Rudy a posté une photo de lui-même avec le maillot de l’Équipe de France et l’inscription « Soon ». Autant dire qu’on devrait voir Gobzilla rebondir début septembre sur les parquets allemands, italiens, géorgiens ou tchèques. Une bien bonne nouvelle pour les chances de médaille des Bleus.

Avec Nicolas Batum absent, l’importance de pouvoir compter sur d’autres cadres expérimentés n’a pas de prix pour Vincent Collet. Il s’agira du second Euro disputé par Gobert sous le maillot français après l’édition 2015, disputée à domicile. Un souvenir à la fois triste et joyeux puisque la France avait buté sur l’Espagne d’un immense Pau Gasol en demi-finale avant de récupérer la médaille de bronze sans trembler face à la Serbie. C’était alors la deuxième médaille internationale pour le jeune pivot (après le bronze du Mondial 2014). L’objectif de cet Euro 2022 sera toujours le même, aller ajouter une médaille supplémentaire à l’armoire et si possible la plus belle. Comme toujours, il faudra se méfier des principales nations comme l’Espagne, la Lituanie, la Serbie, la Slovénie ou encore l’Italie. On va évidemment regarder attentivement ce que décident d’autres cadors NBA (Giannis, Luka, Jokic) concernant leur participation mais les Bleus ont de vraies chances de viser loin cet été. Pour rappel, l’Équipe de France fera partie du groupe B avec l’Allemagne, la Lituanie, la Slovénie, la Hongrie et la Bosnie-Herzégovine, les quatre premiers se qualifiant pour les huitièmes de finale. Du beau monde pour attaquer cette compétition et ça devrait nous donner un aperçu des chances françaises pour la victoire finale.

Rudy Gobert a officialisé son envie de jouer avec les Bleus cet été à l’Euro. Une super nouvelle pour la France et Vincent Collet, de quoi espérer aller chercher une médaille supplémentaire.