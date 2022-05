Boston ne tend pas l’autre joue sur ces Playoffs 2022 : bilan de 4-0 après une défaite, les Celtics ont un vrai cœur

Vainqueur avec la manière sur le terrain du Heat, Boston prouve encore une fois sa capacité à réagir après une défaite. Les Celtics n’ont toujours pas perdu deux matchs de suite dans ces Playoffs 2022.

On ne sait pas si on peut appeler ça le cœur du champion mais cette équipe des Celtics ne semble jamais vouloir lâcher l’affaire, peu importe si elle est dos au mur ou pas. Déjà contre Milwaukee, Boston avait montré son caractère, réussissant à oublier son choke du Game 5 à la maison pour aller remporter une victoire de patron sur les terres du Wisconsin, avant de gratter le Game 7 à la maison sans trembler. Nous voilà à présent en Finale de Conférence et c’est toujours la même chanson. Le Game 1 avait laissé des gros regrets à la bande du trèfle, la faute à un troisième quart-temps cataclysmique. Deux choix : se laisser abattre et continuer de plonger ou alors remettre le bleu de chauffe et repartir au combat. Bingo, Beantown a opté pour la seconde option en infligeant une bonne grosse raclée aux joueurs de South Beach. Avec la victoire de cette nuit, Boston a un bilan de 4-0 sur les matchs qui suivent une défaite (stat pour les Playoffs 2022). Ne jamais douter de la force de réaction de cette équipe.

Une équipe qui sait réagir c’est aussi un leader qui donne l’exemple dans la reconquête et tout le monde sait de qui on veut parler. Encore brillant cette nuit, Jayson Tatum sort ses plus belles perfs au moment où l’équipe est le plus en difficulté et c’est aussi ça être un patron. 33 points de moyenne à 53% au tir et 48,5% de loin, voilà la ligne de stats de Tatum sur ces quatre matchs post-défaite. Autant dire que le garçon n’est pas le genre à tendre gentiment l’autre joue, il préfère envoyer du lourd et planter sur la tête de son défenseur. On peut également en dire autant sur Marcus Smart, absent du dernier match à cause d’une blessure et monstrueux pour son retour sur les parquets cette nuit. Le pitbull avait eu beau gueuler et gesticuler sur le banc lors du Game 1, c’est bien lorsqu’il est en tenue qu’il apporte toute cette énergie de col bleu qui se propage au sein de son équipe. Les Celtics ont du cœur mais surtout la haine de la défaite et c’est ce qui permet souvent d’aller bien loin en Playoffs. Assez loin pour récupérer le Larry O’Brien ? L’avenir le dira mais Boston met pour le moment les bons ingrédients pour continuer à rêver d’un sacre en juin.

Jayson Tatum after a loss this playoffs: 27 PTS, 5 AST, 62/67%

46 PTS, 9 REB, 53/47%

30 PTS, 13 REB, 46/30%

29 PTS, 8 AST, 50/50% All wins. pic.twitter.com/XmYjLxdGWg — StatMuse (@statmuse) May 20, 2022

Boston ne perd jamais deux fois de suite lors de ces Playoffs 2022. Une force de réaction qui impressionne et qui peut donner de beaux espoirs à la fanbase pour les semaines à venir. Il va falloir se montrer costaud pour faire courber l’échine à ces Celtics.

Source texte : StatMuse