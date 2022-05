Allez, café : récap de la 28ème nuit de Playoffs !

Les habitués connaissent, on se réunit en bout de nuit autour de la cafetière pour faire le point sur le ou les matchs de Playoffs avant de revenir sur l’actu de la balle orange. Vous vous joignez à nous ? Allez, café !

Ici-même, le lien censé accompagner toutes vos journées et toutes vos nuits.

Dans le « Allez, café » de ce jeudi matin ? Un grand récap de la 28e nuit de Playoffs avec l’énorme victoire des Celtics à Miami. On reviendra très rapidement sur les images marquantes de cette rencontre, ainsi que sur la nouvelle grosse performance de Jayson Tatum : l’ailier de Boston ne touche plus terre, c’est très cool. Et puis on glissera trois mots au sujet de P.J. Tucker, sorti sur une blessure au genou, qui connaîtra ses résultats d’IRM en fin de matinée.

