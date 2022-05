Un seul match mais deux chevilles de brisées, on se fait chauffer du café au four et on enquille sur le top 5.

Jayson Tatum se lance dans une série d’hésitations/dribbles sur place et décoche sur P.J. Tucker, qui se blessera dans les minutes qui suivent. Karma négatif.

Jayson Tatum – encore oit fumier – claque un petit tomar en contre-attaque, que Max Strus tente timidement de contester.

Drive de Marcus Smart qui ressort à une main pour Jaylen Brown, ouvert, qui ne se fait pas prier.

On adore Marcus Smart, mais qu’est-ce qu’il saoule : un 2+1 du futur, balancé derrière le panier, alors que le gars tire à 8/22 sur la rencontre.

Qu’est-ce qu’un cross est beau quand il n’est pas accompagné d’une petite poussette. Max Strus se retrouve sur les fesses, une séquence qui suffit à comprendre la rencontre.

