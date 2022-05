Calice de crisse ! Après une saison rookie du côté des Rwanda Patriots, c’est au tour des Shooting Stars de Scarborough d’annoncer la signature de J. Cole pour la saison 2022 de la ligue canadienne. Serait-ce encore un énorme coup de pub ou est-ce que le rappeur va enfin montrer à ses fans ce qu’il peut vraiment faire sur un terrain ?

J. Cole a 37 ans, oui le même âge qu’un certain LeBron James. Alors que le King est déjà à sa 19e saison NBA, Jermaine n’a pas eu la même carrière pro que son homonyme O’Neal, mais entamera sa deuxième saison de basket professionnel sous peu au Canada. Le rappeur peut clairement être un de ces mecs qui te disent qu’ils devaient devenir pro mais bon : “ligaments croisés, tu connais…”. Donc à la place, l’ancien joueur du lycée de Fayetteville en Caroline du Nord s’est lancé dans la musique. Une idée pas mauvaise parce que, depuis, les disques de platine et les récompenses s’enchaînent, avec en haut de l’étagère un joli Grammy Award gagné en 2020 pour “A Lot”. Entre sa carrière de rappeur à succès, la gestion de son propre label Dreamville et sa vie de famille avec sa femme et ses deux enfants, on pourrait croire que J. Cole a déjà de quoi s’occuper. Et non, il lui manque quelque chose : dans le monde du basket, il y a comme un sentiment d’inachevé et ça se sent dans sa musique. Le rappeur n’a jamais voulu cacher son lien et son amour si spécial pour la NBA. Dans son dernier album “The Off-season”, Jermaine Lamarr Odom Cole n’a pas hésité à lâcher une petite dédicace à Ja Morant ou à sampler une interview d’après-match de Damian Lillard dans la bulle pour l’insérer dans son son “Punchin’ the clock”. Entre les highlights qui passent de lui sur les réseaux sociaux pendant l’été et son intervention au Dunk Contest du All-Star Game 2019, marquée par son dunk raté entre autres, on a pu voir que le gars pouvait jouer au basket. Du coup il l’a fait, Jermaine est devenu basketteur professionnel. Mai 2021, juste après la sortie de son nouvel album, J. Cole s’envole pour l’Afrique pour prendre part à la saison inaugurale de la Basketball Africa League. Une signature intrigante aux allures de coup de pub pour une ligue venant à peine de sortir de terre. Le résultat ? Trois matchs joués, 1,7 point de moyenne en 15,3 minutes de jeu. Une première expérience du basket professionnel compliquée pour le rappeur, qui n’a pas convaincu les autres joueurs de la BAL.

“Je pense qu’il y a un côté négatif et un côté positif [à la présence de J. Cole]. La partie négative est : je pense qu’il a pris le travail de quelqu’un qui le méritait.”

– Terrell Stoglin, joueur de l’AS Sale (BAL) pour ESPN

Et du côté du pays des caribous, la signature fait un peu le même effet de publicité. Les Scarborough Shooting Stars vont disputer leur première saison au sein de la Canadian Elite Basketball League (CEBL) et ils s’offrent là un joli coup de projo. L’équipe basée dans un quartier de Toronto, nommée après une chanson des Bag Raiders – qui a donné lieu à l’une des séries de mèmes les plus drôles d‘Internet en 2017 (allez, un petit pour s’en souvenir) – est donc la troisième équipe de basket de la ville. Avec les Raptors et les 905 Raptors – équipe de G-League basée à Mississauga en banlieue – la nouvelle franchise de CEBL a de la concurrence et essaie de sortir du lot comme elle peut. Donc pourquoi pas signer J. Cole pour attirer du monde et redorer le blason de la ligue ? Parce que oui, le niveau du championnat canadien n’est pas très flamboyant. Pour info : le dernier joueur qui a réussi à rejoindre la NBA après une saison au Canada, c’est Javin DeLaurier. Oui, vous avez pensé à l’herbe aromatique avant de vous demander qui était le jeune homme. Normal, il a rejoint les Bucks vers Noël au moment où tous les joueurs étaient en protocole sanitaire, cette phase noire où plus aucun fan NBA ne reconnaissait les membres du cinq majeur de sa franchise préférée.

Pour J. Cole, la saison débutera le 10 juin et durera tout l’été. En espérant qu’il ait su tirer des leçons de sa saison rookie en BAL pour mieux rebondir au Canada, et qu’il nous sorte au moins un son en featuring avec Drake pendant l’été. Ils n’ont pas d’excuses, ils habitent dans la même ville maintenant !

Source texte : ESPN, CP24