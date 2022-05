Après l’élection de Nikola Jokic au titre de MVP de la saison régulière et l’éviction des Sixers en Playoffs, Joel Embiid a de quoi se consoler. Le conseil municipal de Philadelphie l’a élu Most Valuable Philadelphian, ouais ça fait MVP dans les lettres. Pas certain que Jojo soit fier comme Artaban après cette annonce, mais pour nous c’est savoureux.

La médaille en chocolat ou encore le lot de consolation. Appelez ça comme vous voulez, parce que ça y ressemble un peu. Tout est incroyablement réalisé dans cette histoire. Passé à pas grand-chose d’être le meilleur joueur de la saison, éliminé en Playoffs bien plus tôt que ses espérances, voilà que Joel Embiid est élu Most Valuable Philadelphian – meilleur citoyen de Philadelphie – une annonce qui va mettre énormément de baume au cœur du grand pivot. Alors, c’est quoi les avantages ? Apparemment, il pourrait avoir une place de parking gratos, le droit de griller les files d’attente à la mairie et surtout -50% sur tous les timbres à la Poste. On a oublié le ramassage des poubelles offert. Le conseil municipal de Philly fait les choses en grand pour son géant, rien a dire. Ok, on déconne. Le Process peut être fier de cette récompense mais c’est pas le genre de titre qui se met dans un cadre au-dessus de la cheminée, soyons honnêtes. Cette annonce n’est d’ailleurs pas dénuée d’intérêt non plus pour la ville, puisqu’elle était sujette à des élections municipales la semaine passée. On ne vous fait pas un dessin, mais vous comprenez qu’il y a sans doute d’autres enjeux que ceux purement honorifiques pour l’assemblée des élus de la cité.

Philly City Council just passed a resolution that names Joel Embiid our MVP – « Most Valuable Philadelphian » — Anna Orso (@anna_orso) May 19, 2022

N’empêche que cette saison ne sera pas complètement blanche pour Joel Embiid, et ça c’est bien grâce à Philly. La résolution revient d’ailleurs sur toutes ses années de carrière en Pennsylvanie, histoire de marquer le coup en reprenant bien tout depuis le début. Maintenant, la question sera bien de savoir comment les choses vont tourner après un échec supplémentaire du Process et de ses copains en Playoffs. De là à voir Jojo prendre ses clics et ses clacs à la recherche d’un meilleur climat basket ? On n’y est pas. Pour autant, les changements qui s’amorcent devraient s’effectuer en profondeur. Doc Rivers, James Harden… ça reste ou pas ? Quand le premier faisait honneur au Guinness Book des records avec un nombre historique de moulinets de poignet en un seul match de basket, l’autre était tout simplement absent. Enfin il était là, mais il était absent quand même, comme quoi Docteur Strange est bien tiré de faits réels. Pas de quoi refroidir Daryl Morey, qui semble bien compter sur ses hommes de base pour l’an prochain. Ça ne réconfortera pas les fans mais ceux-ci pourront au moins se satisfaire en voyant que Joel Embiid est bien le MVP aux yeux de certains. Dommage que ces « certains » ne soient pas les votants pour les trophées individuels.

Joel Embiid, le citoyen modèle. Mis à l’honneur par sa ville, il peut enfin souffler et se dire que sa saison est une totale réussite… ou pas. L’attention fait plaisir, mais elle n’est pas franchement suffisante pour consoler le Jojo. En tout cas, pour nous, c’est la petite douceur du jour.

Source texte : Twitter / @anna_orso