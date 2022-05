Après la nouvelle élimination en demi-finale de Conférence Est face à Miami, on pouvait se poser des questions sur l’avenir de Doc Rivers sur le banc des Sixers. Mais le président des opérations basket Daryl Morey a tenu à mettre fin rapidement aux spéculations lors de la conférence de presse de fin de saison.

On ignore si Morey pense que Doc Rivers « a fait un très boulot » cette saison, par contre le coach des Sixers a vu juste en déclarant qu’il n’était pas inquiet pour son job à la tête de l’équipe de Philadelphie. Car comme nous le partage Kyle Neubeck de PhillyVoice, Doc sera bien le coach de Philly en 2022-23, Daryl confortant la place de Rivers sur le banc hier devant les journalistes. Une nouvelle qui ne plaira clairement pas à tout le monde dans la ville de l’amour fraternel mais visiblement, l’élimination contre Miami ne représente pas un motif suffisant aux yeux de Morey pour changer une nouvelle fois de tête sur le banc aujourd’hui (d’autant plus que Rivers est sous contrat jusqu’en 2025). Quelque part, on peut le comprendre. Car si on peut facilement reprocher des choses à Doc (et on s’en prive pas), cette défaite contre le Heat est beaucoup moins scandaleuse que celle face aux Hawks la saison dernière. Avec la blessure de Joel Embiid, absent pour les deux premiers matchs de la série, on n’en connaît pas beaucoup qui avaient misé une pièce sur Philadelphie face au leader de la Conférence Est, réputé pour sa solidité collective et surtout défensive. Le retour de Jojo a certes aidé les Sixers à remporter deux matchs devant leur public, mais la bande au Doc s’est ensuite logiquement écroulée comme un James Harden dans un match important. Donc oui, Rivers n’a pas été aidé, cependant il y a quand même de plus en plus de taches sur son CV…

« Je pense qu’il [Doc Rivers, ndlr.] est un grand coach et j’adore travailler avec lui. Je pense qu’avec Elton Brand [le manager général, ndlr.], nous formons une bonne équipe, et on verra où cela nous amène. On est confiant sur le fait que cela nous amène à un stade où on peut jouer le titre. » – Daryl Morey

Même si Daryl Morey maintient aujourd’hui sa confiance en Doc Rivers, on conseille à ce dernier de maximiser le potentiel de son groupe la saison prochaine car sinon il pourrait bien revenir chez Pôle Emploi. L’objectif n’a toujours pas changé à Philly et restera le même tant que Joel Embiid sera à un niveau MVP : remporter le titre NBA. Pour l’instant, les Sixers n’ont toujours pas atteint le stade des Finales de Conférence Est dans l’ère Process, donc le temps commence à presser d’autant plus qu’on connaît tous l’historique de blessure d’Embiid. Si on ne sait pas dans quelle forme physique ni comment sa situation contractuelle va évoluer, James Harden sera toujours là l’an prochain aux côtés de Jojo, tandis que Tyrese Maxey devrait logiquement continuer sa très belle progression. Tobias Harris est lui également sous contrat pendant encore deux saisons supplémentaires. Tout ça pour dire que le roster est censé gagner là maintenant, et qu’une nouvelle élimination prématurée la saison prochaine ne permettra probablement pas à Rivers de passer l’été.

Daryl Morey continue de soutenir Doc Rivers et souhaite voir ce que son coach peut réaliser avec le groupe actuel quand il est au complet (même si ça sera sans Danny Green) et avec une saison entière pour se préparer aux Playoffs. Mais s’il a aujourd’hui des circonstances atténuantes, le Doc devra clairement faire mieux en 2023.

