Point COVID : à partir du 15 janvier prochain, les joueurs NBA non-vaccinés ne pourront plus entrer au Canada

Ce mardi, le gouvernement canadien a officialisé une nouvelle bien contraignante : aucun joueur non-vacciné ne pourra désormais entrer sur le territoire du sirop d’érable, et ce à partir du 15 janvier prochain. Évidemment, cela ne concerne seulement qu’une micro poignée de joueurs, désormais face au mur lorsqu’il s’agira d’aller braquer les Nordistes. On débrief.

C’est officiel, et cela ne va pas changer grand chose aux vies d’une grande majorité des acteurs de la NBA. Selon Shams Charania de The Athletic, le gouvernement canadien refusera – à partir du 15 janvier prochain – l’entrée à tous les joueurs et membres d’un staff qui ne sont pas complètement vaccinés, c’est-à-dire enclins de leurs deux premières doses. Cette décision impactera – selon le dernier rapport de la Ligue – seulement 3% des joueurs. Les différentes franchises sont donc tenues de fournir la liste de tous leurs acteurs n’étant pas vaccinés à la NBA, puis de commencer à s’organiser en fonction. Chaque membre d’une équipe recevra les consignes suivantes prononcées par la Ligue. Si un joueur ne peut pas apporter la preuve d’une vaccination complète et qu’il manque un match à Toronto, il perdra le prorata concerné sur sa rémunération et pourra faire l’objet d’une amende, d’une suspension ou de toute autre mesure. Bien que Kyrie Irving ronpichâmes très fort, cela va mettre certains joueurs qui voulaient sans doute conserver leur situation vaccinale discrète, dans l’embarras. Il sera effectivement facile de remarquer les non-vaccinés à compter du 15 janvier prochain, ce qui sera sans doute un peu lourdingue et on l’espère, ne monopolisera pas le débat public. Le basket-ball avant tout.

Sources: Beginning Jan. 15, any NBA player who is not fully vaccinated will be unable to enter Canada to play games in Toronto. Canadian government will require all individuals entering Canada to be fully vaccinated. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 7, 2021

À ce jour, la NBA a annoncé que 97% de ses athlètes étaient vaccinés et que 60% avaient reçu leur troisième dose. Celle-ci pourrait vite devenir nécessaire au voyage dans le grand Nord, du moins, il apparaît comme logique que ce soit la prochaine étape du protocole canadien. Mais les contraintes ne s’arrêtent pas à la simple frontière voisine puisque c’est tout le globe qui devient inaccessible aux joueurs non-vaccinés. Comme l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN, si un joueur non-vacciné ayant un statut VISA temporaire décide de quitter les États-Unis pour une quelconque raison – que ce soit un voyage de trois jours ou de deux semaines – il ne pourra plus revenir chez l’Oncle Sam. Les restrictions se resserrent donc peu à peu autour des 3% qui n’ont plus de réelle marche de manœuvre. Ils ne peuvent pas jouer dans certains États et ne sont désormais plus autorisés à quitter le pays, même pour de petites vacances. C’est rude.

Any unvaccinated NBA player with temporary VISA status leaving the country will be unable to re-enter the United States, according to a memo obtained by ESPN. For example, a player would be unable to re-enter after playing in Canada, or traveling outside U.S. on All-Star weekend. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 7, 2021

Tellement érudite cette décision du gouvernement canadien qui aide ainsi les Raptors en laissant quelques joueurs adverses au bercail. De quoi filer une bonne rampe de lancement à la vingt-et-unième défense du championnat. Malynx, les Dinos.